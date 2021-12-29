Липецкий облсовет поддержал поправки в Социальный кодекс региона

Липецкий областной Совет депутатов принял проект закона "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью". Этот документ негласно принято называть "Социальным кодексом Липецкой области".

В нем собраны все меры поддержки, которые существуют в регионе. Законопроект пришел на смену более старой версии документа, которая действовала в области более десяти лет.

Из-за того, что старый Закон постоянно пополнялся новыми видами социальной поддержки, он стал неудобен в использовании для жителей региона и органов власти. Новый законопроект приведен в соответствие с принципом социального казначейства.

- Сокращен перечь документов и сведений, которые предоставляют жители области для получения государственных услуг. Им не придется бегать по инстанциям, подать заявление можно будет в одном месте. Необходимая информация будет запрашиваться путем использования системы электронного межведомственного взаимодействия, - отметил спикер Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.