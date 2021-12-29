Липецкий облсовет утвердил ряд налоговых преференций

- В связи с принятием такого решения у нас предполагается снижение доходов в областной бюджет. Но мы намерено идем на этот шаг. Данная мера будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу и улучшению экологической ситуации в целом, - отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов. - Законопроект также направлен на создание условий для привлечения в регион долгосрочных негосударственных инвестиций.
Так, от уплаты налога на имущество освободят участников специальных инвестиционных контрактов по производству автотранспортных средств. Данные преференции устанавливаются сроком на семь лет.
Продлено на 2022 и 2023 годы и действие пониженной ставки по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей и сооружений, которые являются их неотъемлемой технологической частью. Для них ставка составит 1,6 процента вместо общей в размере 2,2 процента.
Кроме того, перестанут подлежать налогообложению все объекты недвижимого имущества, которые используются для розничной торговли в населенных пунктах с численностью населения до 500 человек. Ранее данная льгота распространялась только на помещения площадью от 150 квадратных метров.