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29.12.2021 11:57
Рубрика: Общество

Московские парки проведут тематическую онлайн-программу 31 декабря

Текст: Ирина Огилько
Для тех, кто останется встречать 2022 год дома, столичные парки приготовили онлайн-программу. Она поможет скрасить детский и взрослый досуг, занять на время гостей, а самое главное - поднять настроение. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгорпарка.

Бабушкинский парк приготовил в социальных сетях программу, рассчитанную больше на детскую аудиторию. Так, 31 декабря в 18:00 зрители смогут окунуться в мир сказок вместе с учениками вокальной школы-студии "Аллегро". Волшебная книга песен поможет подписчикам попасть в сказочную страну. Все зрители встретятся со знакомыми с детства героями и вместе с ними споют праздничные песни.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Парк "Северное Тушино" 31 декабря совместно с киностудией "Союзмультфильм" проведет викторину по любимым новогодним мультфильмам. Победители получат два билета в познавательно-развлекательный центр "Союзмультклуб". Вопросы будут опубликованы в аккаунтах парка в Instagram и "ВКонтакте". Для участия нужно зарегистрироваться.

Парк "Красная Пресня" приглашает создать новогодний подсвечник. Мастер-класс пройдет 31 декабря в 11:00. Для того, чтобы к нему быть готовым, нужно запастись шишками, орешками, сухоцветами, натуральными веточками нобилиса или лиственной пихты. Также понадобятся для декора ягоды, небольшого размера новогодние игрушки, клей-пистолет. Встреча пройдет в прямом эфире Instagram-аккаунте парка.

Парки "Дубки" и Гончаровский порадуют подписчиков концертной программой. Так, 31 декабря в 22:00 новогодний сет представит группа ВИА "Волга-Волга". Стилистическое направление музыканты определяют как "ска-фолк-рок-бардак" и приправляют его легким городским романсом. Отметим, что этот ансамбль записал восемь авторских и пять кавер-альбомов, группа стала участницей саундтреков к фильму Алексея Балабанова "Война", сериалу "Дальнобойщики-2", фильмам "Кавказская пленница-2", "Счастья! Здоровья!". Специально для парков "Дубки" и Гончаровский ВИА "Волга-Волга" исполнит песни "Знаешь ли ты", "За все хорошее", "Расскажи, Снегурочка". Попасть на концерт можно по ссылке.

Посмотреть, может, и научиться простым трюкам фигурного катания поможет тренер Илья Плахтий. Занятия он ведет очно. Но 31 декабря Илья Плахтий выступит на льду в Петровском парке. Опубликовано его выступление будет в социальных сетях парка в 12:00.

Фото: Сергей Михеев / РГ
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В парке "Сокольники" экскурсовод музея "Фабрика елочных игрушек" расскажет о создании новогодних игрушек. Посмотреть ее выступление можно 31 декабря в 14:00 в социальных сетях парка. Также она расскажет о разных видах праздничных игрушек, продемонстрирует примеры каждой и поделится интересными фактами о них. А в течение всего дня этот же парк в Instagram-аккаунте проведет тематический квиз. Подписчики должны будут угадать, из какой страны Дед Мороз, фото которого выложили в сториз. Участники познакомятся с Санта Клаусом, Йоулупукки, Пьером Ноэлем, Корбобо, Шэн Дань Лаожэнем и другими.

Посмотреть "Голубой огонек" предлагает парк "Фили". Начнется он в 19:00 на YouTube-канале парка. Откроет вечер выступление кавер-группы "Теория струн", она исполнит отечественные и зарубежные хиты на новогоднюю тематику. Продолжит концерт шлягерами кавер-группа "Lucky Band". В перерывах между выступлениями ведущие будут развлекать публику шутками. Завершит вечер выступление группы "Pride" с авторской новогодней программой. Зрители услышат красивый женский вокал в сочетании партий акустической и электронной гитары.

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