Новости

Эксперты назвали популярные услуги самозанятых перед Новым годом 10:13
Более 270 культурных учреждений Москвы получили субсидии в 2021 году 10:12
В Подмосковье на улице насмерть замерз ребенок 10:11
Минтруд рассказал, как должна оплачиваться работа в праздничные дни 10:10
Мантуров ожидает первую заявку на СПИК по электрокарам в январе 10:00
Мантуров предсказал замедление роста цен на автомобили в 2022 году 10:00
Названы 12 мест в Москве для лучших новогодних селфи 09:59
МИД РФ: Террористическая угроза исходит от осевших в Афганистане боевиков 09:53
МИД РФ: ВС России и ВС Сирии сумели существенно ослабить потенциал ИГ 09:40
Спасенному после взрыва в Магнитогорске Ване Фокину показали работу МЧС 09:38
Мантуров рассказал, как надо проверять сертификаты при входе в ТЦ 09:00
Американцев могут обязать вакцинироваться для путешествий по стране 08:56
Байден, возможно, встретится с Путиным лично в январе 08:52
Минздрав разъяснил порядок медосвидетельствования для иностранцев 08:38
Наталья Сергунина: Праздничную программу на каникулы подготовили 160 московских библиотек 08:31
В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 08:23
Депутат Рады: Россия и Украина должны создать союзное государство 08:18
Посольство РФ ответило на призыв госдепа освободить двух американцев 08:11
Новак назвал крайний срок завершения сертификации "Северного потока-2" 07:59
Под Амстердамом нашли крепость римского императора по прозвищу "Сапожок" 07:55
Названы самые разбогатевшие за 2021 год люди в России 07:49
Реконструированный участок трассы М-1 открыли для движения 07:21
В Японии установлен мировой рекорд по здоровому долгожительству 06:50
В Якутске школьников перевели на удаленку из-за морозов 06:35
В Приморье из-за пьяного водителя в ДТП пострадали пять человек 06:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
29.12.2021 09:59
Рубрика: Общество

Названы 12 мест в Москве для лучших новогодних селфи

Текст: Ирина Огилько
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Цифровой туристический сервис RUSSPASS составил список самых красивых мест Москвы для новогодних фотографий.

Фото: Сергей Куксин / РГ
В Москве открыли ресторан с интерьером из "Иронии судьбы"

На первом месте тоннели из гирлянд на Тверском бульваре, на втором - ажурные арки-кокошники на Театральной площади, на третьем - подсветка в Камергерском переулке.

Далее следуют Патриаршие пруды. Здесь много красиво украшенных гирляндами кафе и ресторанов. Но особенно стильно смотрится кирпичное здание по адресу улица Малая Бронная, 28. Еще одна локация - каток, здесь в вечерние часы на фоне иллюминации получится эффектные фото.

Фотопутешествие по странам можно организовать на фоне дизайнерских елок Кузнецкого моста. Ели настолько необычные, что снимки получатся потрясающими. В этом импровизированном лесу ежедневно прогуливается и новогодний волшебник, так что искать главный символ Нового года не придется.

Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сразу несколько точек для селфи есть в парке "Зарядье". На Парящем мосту получаются кадры с красивой панорамой города, а в вечернее время - на фоне подсветки с Васильевского спуска.

Для уютных фотографий подойдет двор Музея Москвы. Здесь тихо, и фонари с пустыми столиками под деревьями могут вдохновить на креативные идеи.

Фото: Сергей Михеев / РГ
Чем в Москве заняться и куда пойти в новогодние каникулы

Много красивых точек для съемки найти можно в парке Горького, начиная с отражения иллюминации в почти замерзшей Москве-реке, снимков с катка, светящихся инсталляций по аллеям парка.

На ВДНХ перед павильоном № 1 "Центральный" можно сделать селфи около инсталляции "Время Рождества" с гигантскими новогодними часами. Отличные кадры получаются с моста над катком. Причем в дневные часы вид с моста откроется на самые красивые отреставрированные павильоны выставки.

Новогодняя иллюминация в парке "Зарядье" . Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год