Названы 12 мест в Москве для лучших новогодних селфи

Цифровой туристический сервис RUSSPASS составил список самых красивых мест Москвы для новогодних фотографий.

На первом месте тоннели из гирлянд на Тверском бульваре, на втором - ажурные арки-кокошники на Театральной площади, на третьем - подсветка в Камергерском переулке.

Далее следуют Патриаршие пруды. Здесь много красиво украшенных гирляндами кафе и ресторанов. Но особенно стильно смотрится кирпичное здание по адресу улица Малая Бронная, 28. Еще одна локация - каток, здесь в вечерние часы на фоне иллюминации получится эффектные фото.

Фотопутешествие по странам можно организовать на фоне дизайнерских елок Кузнецкого моста. Ели настолько необычные, что снимки получатся потрясающими. В этом импровизированном лесу ежедневно прогуливается и новогодний волшебник, так что искать главный символ Нового года не придется.

Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сразу несколько точек для селфи есть в парке "Зарядье". На Парящем мосту получаются кадры с красивой панорамой города, а в вечернее время - на фоне подсветки с Васильевского спуска.

Для уютных фотографий подойдет двор Музея Москвы. Здесь тихо, и фонари с пустыми столиками под деревьями могут вдохновить на креативные идеи.

Много красивых точек для съемки найти можно в парке Горького, начиная с отражения иллюминации в почти замерзшей Москве-реке, снимков с катка, светящихся инсталляций по аллеям парка.

На ВДНХ перед павильоном № 1 "Центральный" можно сделать селфи около инсталляции "Время Рождества" с гигантскими новогодними часами. Отличные кадры получаются с моста над катком. Причем в дневные часы вид с моста откроется на самые красивые отреставрированные павильоны выставки.