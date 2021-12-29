Президент воронежской торгово-промышленной палаты погиб в ДТП

Глава Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров погиб 29 декабря в ДТП в Новоусманском районе. Свои соболезнования выразили губернатор и областное правительство.

"Потрясены сообщением о трагической гибели Юрия Федоровича. Ушел из жизни талантливый организатор, общественный деятель, оптимист, человек чести. Нам всем будет очень его не хватать, - говорится в сообщении.

Авария, жертвой которой стал Гончаров, произошла в 14:30 на 16 километре автодороги Трасса М-4 - Малая Приваловка. Столкнулись три автомобиля: Ford Focus, Toyota Camry и Lada Largus. Гончаров ехал в Camry и погиб на месте. Его водитель и еще один пассажир доставлены в больницу. Также госпитализированы два пассажира Ford, сообщили в ГУ МВД по региону.