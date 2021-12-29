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29.12.2021 07:21
Рубрика: Экономика

Реконструированный участок трассы М-1 открыли для движения

Текст: Евгений Гайва

Участок трассы М-1 "Беларусь" с 45 по 66 км в Подмосковье открылся для движения, сообщили в госкомпании "Автодор". Работы велись с 2019 года. Команду открыть движение дали заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин и председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

Фото: iStock
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Параллельно основному ходу, который будет эксплуатироваться на платной основе, идет бесплатная альтернатива. На основном ходе всего 10 полос, из них шесть категории 1-Б, по три полосы в каждом направлении. Четыре полосы дублера 2 категории, с каждой стороны по две полосы.

В ходе реконструкции были выполнены работы по строительству девяти пешеходных переходов, возведена транспортная развязка на для ликвидации пересечения в одном уровне с дорогой регионального значения Кубинка - Наро-Фоминск. Сооружение развязки позволяет улучшить связь жителей города Кубинка с железнодорожной станцией Кубинка-1, объектами социальной инфраструктуры.

На 46 км основного хода построен пункт взимания платы на 17 шлюзов. Здесь же расположен пункт, где можно купить транспондер и пополнить счет. На всем протяжении дорога освещена, вдоль прилегающих к автомобильной дороге населенных пунктах установлены шумозащитные экраны.

Работы по реконструкции планируется продолжить с 66 по 84 км. Уже проведены подготовительные работы на этом участке трассы. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы не только на этот проект, но и на возведение развязки на 86 км, на пересечении с дорогой А-108 "Большое московское кольцо", уточнили в "Автодоре". Также есть документация на транспортную развязку на 59 км. Она позволит сделать подъезд к парку "Патриот" более комфортным.

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