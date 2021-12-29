Ректором МИФИ назначен Владимир Шевченко

В МИФИ - новый ректор. С 30 декабря ректором вуза назначен Владимир Шевченко. Он будет исполнять обязанности ректора вуза до 29 декабря 2026 года.

Владимир Шевченко - выпускник МИФИ: закончил вуз в 1996 году, причем с отличием.

За плечами - более десяти лет работы в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы.

Как сообщили в Минобрнауки, у Шевченко - большой опыт работы в рамках мегапроектов, предложенных и реализуемых Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".

С 3 июля 2021 года Владимир Шевченко был исполняющим обязанности ректора МИФИ.