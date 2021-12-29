Росстат: К концу года рост цен на АЗС замедлился

Средние розничные цены на бензин за период с 21 по 27 декабря выросли на 5 копеек - до 50,13 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 13 копеек до 53,94 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчетную неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 5 копеек - до 47,11 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 7 копеек - до 51,01 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 5 копеек - 59,17 рубля за литр.

За период с 21 по 27 декабря рост цен на бензин отмечен в 29 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Назрани - на 0,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Кызыле - на 0,2% и Благовещенске - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,30 до 48,31 рубля, марки АИ-95 - от 51,10 до 55,09 рубля, марки АИ-98 - от 58,80 до 61,69 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,50 до 48,70 рубля, марки АИ-95 - от 49,60 до 53,49 рубля, марки АИ-98 - от 59,20 до 61,18 рубля за литр.

С конца прошлого года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 8,7%, бензин марки АИ-95 на 8,5%, марки АИ-98 - на 10,4%, а дизельное топливо повысилось в цене на 10,5%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,1%, а с конца прошлого года - на 8,8%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 21 по 27 декабря вырос на 0,26%, с начала декабря - на 0,7%, а с начала года - на 8,26%.