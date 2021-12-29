Сергей Собянин: Завершена проходка тоннелей Большой кольцевой линии Московского метро

Тоннелепроходческий щит "Лилия" пришел на станцию "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Мэр Москвы Сергей Собянин встретил его словами: "Мы завершили гигантскую по объему работу. Пройдены 143 километра тоннелей Большой кольцевой линии - самого большого метрокольца в мире. Впереди еще много дел по строительству и отделке станций, монтажу и пусконаладке оборудования, обкатке путей и так далее. Но Большое кольцо замкнулось именно сегодня".

Этот день, по мнению главы города, войдет в историю метростроения Москвы. В ходе строительства Большого кольца под землей с 2012 года пройдено в однопутном исчислении более 143 километров тоннелей. Их система на БКЛ представляет собой симбиоз классических тоннелей в одном направлении и новых для Москвы двухпутных. Тоннели большого диаметра проложены на двух участках: первый проходит от станции "Мневники" до станции "Давыдково", второй - от станции "Текстильщики" до "Кленового бульвара".

Преодолели тоннели БКЛ и пять водных преград. На перегонах "Нагатинский Затон-Печатники" и "Терехово-Кунцевская" они проложены под Москвой-рекой, на участке "Хорошевская-Народное Ополчение" и "Хорошевская-Шелепиха" - под рекой Таракановкой, между "Сокольниками" и "Электрозаводской" - под Яузой, между "Авиамоторной" и "Нижегородской" - под Нищенкой. В разные периоды на строительстве БКЛ работали 33 ТПМК, четыре из них - диаметром десять метров.

В ходе реализации такого масштабного проекта 18 марта 2020 года в Москве был достигнут мировой рекорд Гиннесса по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов, работающих в метро одновременно - 23 щита, из них 13 работали как раз на Большом кольце. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Катаре в 2015 года (20 ТПМК одновременно).

Большинство тоннелей БКЛ проходят глубже других линий. Выше радиальных линий Большая кольцевая проходит только у станций "Петровский парк", "Каховская", "Электрозаводская", "Авиамоторная" и "Новаторская".

Главная ценность БКЛ состоит в том, что она соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до десяти километров от действующей Кольцевой линии метро. Это избавит жителей спальных районов от необходимости ехать в центр города только для того, чтобы сделать пересадку на другую радиальную линию. В то же время появление БКЛ разгрузит станции внутри существующего кольца и радиальные линии. А пассажиры получат 23 пересадки с БКЛ на другие ветки метро и 18 пересадок на МЦД и МЦК.

Уже сегодня действующими участками БКЛ - в строй в настоящее время введены 22 из 31 станции - пользуются уже почти полмиллиона пассажиров ежедневно. Для сравнения: действующей Кольцевой пользуются 1,2 миллиона, а МЦК - 530 тысяч человек. В будущем, когда Большое кольцо полностью замкнется, им будут пользоваться до 2,25 миллиона человек в день. Каждая поездка сэкономит москвичам до 45 минут.