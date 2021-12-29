СК возбудил уголовное дело после гибели школьника от холода

В Подмосковье Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 11-летнего школьника от обморожения.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Расследование ведет следственный отдел по городу Дмитрову.

Ранее сообщалось, что мальчик с особенностями развития пропал без вести. Утром он уехал на занятия на автобусе, но не пришел ни в школу, ни домой. Его тело нашли в поле около реки. Установлено, что мальчик заблудился, не смог попросить людей о помощи и погиб от холода.