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29.12.2021 11:27
Рубрика: Власть

Собянин: Инвесторы получат льготы под строительство гостиниц в Москве

Текст: Любовь Проценко
С целью поддержания гостиничной отрасли и развития туризма, правительство Москвы реализует программу создания в городе новых гостиниц. Постановление на этот счет подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Документом предусмотрены меры поддержки, которыми смогут воспользоваться инвесторы, строящие новые гостиницы, либо приспосабливающие под отели здания, которые находятся в городской собственности. На нежилые здания, находящиеся в его собственности, первоначальная ставка арендной платы будет определяться по итогам аукциона. Срок аренды - 20 лет.

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После проведения капремонта или работ по сохранению объекта культурного наследия, арендаторы получат право перейти на льготную ставку аренды по 1 рублю за 1 кв.м. Но для получения льготы вновь открытая гостиница должна пройти классификацию и соответствовать категориям "три звезды", "четыре звезды" или "пять звезд". Кроме того, она должна относиться к одному из следующих видов: "городская гостиница (отель)" или "гостиница, расположенная в здании, являющемся объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия и (или) объектом, составляющим предмет охраны исторического поселения".

Арендатор обязан приступить к оказанию гостиничных услуг не позднее 18 месяцев, если зданию требовался капремонт. Если речь идет о сохранении объекта культурного наследия, то на приведение его в порядок дается пять лет.

При строительстве новых гостиниц будет предоставлена льгота на землю. Но для этого одним из основных видов разрешенного использования земельного участка, на котором реализуется проект, должно быть "гостиничное обслуживание". Общая площадь гостиницы должна быть не менее 3 тысяч кв.м. В течение года после ввода в эксплуатацию отелю необходимо пройти классификацию и получить категорию "три звезды", "четыре звезды" или "пять звезд". Не менее 75% от общей площади объекта должно использоваться под номерной фонд. Не допускается использование всего объекта или его части под апартаменты.

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