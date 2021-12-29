Состояние московских крыш начали отслеживать по видеокамерам

Интерес к столичным крышам зимой неслучаен, ведь скапливающийся на них снег из-за перемен погоды превращается в наледь и сосульки, которые в любой момент могут упасть на головы проходящих горожан. Новый видеомониторинг столичных кровель, запущенный с начала декабря, поможет оперативней выявлять недочеты и избежать ЧП. Как работает система, есть ли первые результаты, узнал корреспондент "РГ".

Еще прошлой зимой выявляли опасные нечищеные крыши зданий инспекторы Мосжилинспекции или Объединения административно-технических инспекций Москвы. Чаще всего для этого они выходили на подведомственную территорию лично. Конечно, глаза инспектора не сравнить с камерой, да и смотрит специалист не только на очищенную крышу, но и сразу на уборку всей территории. Однако инспекторов - десятки, а домов в городе - тысячи. Невозможно успеть через сутки после снегопада обойти все здания, где должны быть почищены крыши. Помогали, конечно, и жители, отправляя снимки ледяных глыб на крышах на портал "Наш город". Но обработка информации занимала несколько суток, прежде чем на объект выходили специалисты. Новый мониторинг должен ускорить выявление нарушения, и подстегнуть управляющие компании работать лучше.

Городские камеры видеонаблюдения, а в городе их более 170 тысяч, не первый год следят за качеством уборки территорий, в том числе улиц, контейнерных площадок во дворах, дворами социальных и других объектов. Поэтому логично, что теперь в их ракурс попадут и крыши. Направлены объективы пока всего на 30 тысяч кровель. В их число входят 23,5 тысячи кровель жилых домов (включая часть жилых скатных и металлических крыш, где чаще скапливается снег) и 6,5 тысячи крыш нежилого фонда - это социальные, образовательные, культурные и спортивные сооружения города. Одним словом, под контроль взяли самые важные объекты, которыми чаще всего пользуются москвичи. Вся полученная с камер информация приходит в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Москвы в сфере ЖКХ (ЦАФАП). Где информацию обрабатывают 26 операторов. Как рассказала "РГ" руководитель проекта ЦАФАП ЖКХ Кира Шахова, сейчас большую часть операций приходиться выполнять самим операторам. Поэтому, например, через сутки после снегопада, когда по регламенту территории и крыши должны быть почищены, операторы смотрят 28 тысяч скриншотов с камер. И обнаружив нарушение - отмечают недочет, отправляя предписание с зафиксированным нарушением управляющей компании. На неубранную крышу жилого дома сразу формируется Предписание о нарушении и передается в Мосжилинспекцию. Если через 2-3 суток крыша нежилого здания так и осталась неубранной, операторы отправляют сигнал в ОАТИ города Москвы.

"Камеры запрограммированы так, что снимают не один, а несколько объектов, при этом одного снимка достаточно, чтобы определить, чистили крышу или нет, - рассказывает Шахова. - Ведь не будет управляющая компания чистить только видимую камерой часть крыши". Другое дело - с выявленными сосульками. По регламенту уборки, на крышах их вообще не должно быть. Если оператор на картинке наледь обнаруживает, тут же информацию передает контролирующим органам ОАТИ или Мосжилинспекцию. За такое нарушение, по статье 8.12 КоАП Москвы "Внешний вид и содержание зданий", управляющей компании грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей для должностных лиц, а для организации - до 200 тысяч рублей.

"Сейчас от момента обнаружения недочета до исполнительных органов сообщение доходит за считанные минуты. Соответственно, и крышу почистят быстрее, а значит, и несчастных случаев с упавшим льдом с крыши не будет, - заявила она. - Пока результат работы подводить рано, работает мониторинг всего две недели. Но уже выявлено 873 нарушения по кровлям, а всего с 1 декабря зафиксировали камеры 21,7 тысячи проблем в содержании и уборке территорий".

По словам Шаховой, процесс должно ускорить подключение искусственного интеллекта. Камеры все также будут фиксировать картинку, но выбирать крыши "со снегом, наледью и сосульками" будет искусственный интеллект. "Было два крупных снегопада, еще несколько подобных погодных явлений и можно первую партию снимков с камер отправлять на обучение нейросети, чтобы она выявляла из потока кадры с потенциальными нарушениями. В результате оператор останется, но он будет просматривать не тысячу, а сотню картинок в сутки, подтверждая и уточняя место нарушения: например, карниз здания, лед на козырьке подъезда и другие, также большую часть своего времени он сможет потратить на выявление нарушений при просмотре камер в режиме реального времени", - говорит Шахова.

Кстати: Всего в городе в этом году в очистке крыш задействовано более 4 тысяч кровельных бригад во всех округах города.