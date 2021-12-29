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29.12.2021 12:15

Сотрудник НВ АЭС стал победителем конкурса "Энергия молодых-2021"

Ведущий инженер по управлению реактором реакторного цеха № 6 Нововоронежской АЭС Сергей Яуров стал победителем конкурса "Энергия молодых-2021" в номинации "Молодой лидер".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Финал конкурса прошел в онлайн-формате. Участники представили свои профессиональные и общественные достижения за текущий год членам конкурсной комиссии под председательством Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Андрея Петрова.

Фото: Нововоронежская АЭС
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В 2021 году Сергей Яуров в составе рабочей группы успешно внедрил проект по повышению эффективности системы технического водоснабжения градирен энергоблоков № 6 и 7; реализовал ПСР-проект по сокращению времени наработки насосов системы нормальной эксплуатации; подал и реализовал несколько предложений по улучшению. Экономический эффект от проделанной работы составил около 200 млн.руб.

Сергей занимается и научной деятельностью. Его статьи опубликованы в ведущих российских и международных изданиях. Он ведет активную работу со студентами-практикантами опорных вузов ГК "Росатом", является научным руководителем их дипломных проектов.

Кроме того, среди профессиональных достижений Сергея Яурова в 2021 году победа в I этапе конкурса на лучший научно-технический доклад среди молодых специалистов и молодых работников Концерна "Росэнергоатом".

"Мы рады, что у молодых, талантливых, перспективных работников предприятий Концерна "Росэнергоатом" есть возможность представить свою работу на столь высоком уровне. Это мотивирует на достижение новых, еще более высоких результатов и помогает атомной энергетике России удерживать лидирующие позиции на мировом рынке", - подчеркнул директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Члены конкурсной комиссии отметили высокий уровень достижений конкурсанта от Нововоронежской АЭС, а также актуальный прикладной характер представленных работ.

Конкурс "Энергия молодых" проводится третий год и предоставляет молодым сотрудникам уникальный шанс заявить о себе не только на уровне дивизиона, но и всей отрасли, а также открывает новые карьерные возможности. В этом году сотрудники Концерна "Росэнергоатом" соревновались в трех номинациях: "Молодой лидер", "Восходящая звезда" и "Лидер в развитии молодежи". Всего на конкурс поступило 320 заявок с различных предприятий Электроэнергетического дивизиона.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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