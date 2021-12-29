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29.12.2021 12:14

Сотрудники НВ АЭС провели мастер-классы для студентов и школьников

С 13 по 28 декабря в Нововоронежском политехническом колледже (НВПК, филиал НИЯУ МИФИ) прошла "Неделя специальностей". Это традиционное ежегодное мероприятие, которое колледж проводит совместно с Нововоронежской АЭС и "Нововоронежатомэнергоремонтом" (НВАЭР).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

"Неделя специальностей" - череда олимпиад, конкурсов, викторин, мастер-классов и лекций от руководителей подразделений и ведущих сотрудников предприятий, входящих в контур Госкорпорации "Росатом".

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежские атомщики примерили на себя роль Деда Мороза

В этом году на встрече со студентами НВПК заместитель главного инженера по эксплуатации четвертой очереди Нововоронежской АЭС Игорь Гусев рассказал о работе инновационных энергоблоков поколения "3+"; начальник электрического цеха Виталий Виролайнен объяснил принцип формирования организационной структуры подразделения и особенности работы электриков; начальник смены блока Алексей Селезнев поделился знаниями об основном оборудовании атомной станции; начальник участка дефектоскопии металлов Игорь Солонин дал мастер-класс по основам дефектоскопии; инженер электрического цеха Сергей Эксузян в рамках лабораторной работы провел мастер-класс по релейной защите электрооборудования.

Одним из самых ярких мероприятий "Недели" стал конкурс профессионального мастерства "ElectroSkills". Студенты Нововоронежского политехнического колледжа, под руководством педагогов НВПК, наставников от Нововоронежской АЭС и НВАЭР, показали основы электромонтажа ученикам старших классов городских школ.

"Неделя специальностей" призвана вдохновлять и зажигать не только студентов, но и школьников. Мы ведем большую профориентационную работу с учениками старших классов, знакомим их с профессиями, оринтированными на атомную отрасль, и зачастую они уходят с горящими глазами, чтобы потом вернуться в качестве студентов. Очень радует заинтересованность руководства Нововоронежской АЭС и НВАЭР. Они находят в плотном графике сотрудников время на встречи с молодежью. Благодаря этому колледж наполняется профессионально ориентированными, заряженными студентами, готовыми посвятить свою жизнь атомной отрасли", - отметила и.о. директора НВПК Елена Булатова.

В рамках "Недели специальностей" в колледже прошло 22 мероприятия различного масштаба. В них приняли участие более 10 специлистов Нововоронежской атомной станции и НВАЭР, а также более 200 студентов и школьников Нововоронежа.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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