Столичный научно-практический центр медицины катастроф отмечает 30-летие

30 лет назад была создана специальная служба - Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП), основной задачей которого является организация ликвидации медицинских последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций. За время работы бригады центра совершили более 170 тысяч выездов. Об этом напомнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "В этом году столичный научно-практический центр медицины катастроф отмечает 30-летний юбилей. Его главная задача - в случае внештатных ситуаций стать единым штабом всего здравоохранения Москвы. Именно в ЦЭМП стекаются данные обо всех серьезных ЧП в городе. На связи все - полиция, МЧС, экстренные службы. Бригады центра медицины катастроф выезжают на вызовы на массовые дорожно-транспортные происшествия, техногенные происшествия, крупные пожары и другие нестандартные, кризисные или чрезвычайные ситуации. За весь период работы бригады ЦЭМПа совершили более 170 тысяч вызовов, санитарные вертолеты привлекались к работе свыше 11 тысяч раз. Это очень важная служба, приходящая на помощь в самых экстренных ситуациях".

Работники центра являются авторами 25 методических рекомендаций Департамента здравоохранения Москвы, ни их счету более 800 публикаций 78 авторов в различных отечественных и зарубежных периодических печатных изданиях, из которых больше 670 сделаны за последние пять лет. Специалисты Центра ежегодно выступают с докладами на различных научно-практических конференциях, в том числе на конференциях с международным участием, являются спикерами на форумах и круглых столах, посвященных проблемам медицины катастроф, первой помощи, скорой медицинской помощи.

"На сегодняшний день у нас в штате работает более 200 высококвалифицированных сотрудников, которые постоянно совершенствуют свои навыки, многие отмечены государственными наградами. Истории, когда фельдшеры получают высшее медицинское образование, для нас абсолютно привычны, и мы ими очень гордимся", - отметил Сергей Гуменюк, заместитель директора Научно-практического центра медицины катастроф.

В 2010 году коллективу авторов присуждена Премия города Москвы в области медицины за разработку и внедрение новой системы организации неотложной специализированной медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории Московского региона. В 2020 году авторский коллектив Центра получил Премию Москвы в области медицины за проект "Совершенствование и внедрение навыков оказания первой помощи населению мегаполиса".

Теме первой помощи ЦЭМП уделяет особое внимание. Много лет работники центра обучают навыкам оказания первой помощи не только преподавателей московских школ и дошкольных учреждений, но и работников ГИБДД, центров госуслуг "Мои Документы", силовых ведомств. Центр принял на себя значительную часть работы в борьбе с COVID-19 - с первых дней пандемии сотрудники дежурили на вокзалах и в аэропортах, обследовали приезжающих.