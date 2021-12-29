Столичный научно-практический центр медицины катастроф отмечает 30-летие

Новости

Наталья Сергунина: Праздничную программу на каникулы подготовили 160 московских библиотек 08:31
В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 08:23
Депутат Рады: Россия и Украина должны создать союзное государство 08:18
Посольство РФ ответило на призыв госдепа освободить двух американцев 08:11
Новак назвал крайний срок завершения сертификации "Северного потока-2" 07:59
Под Амстердамом нашли крепость римского императора по прозвищу "Сапожок" 07:55
Названы самые разбогатевшие за 2021 год люди в России 07:49
Реконструированный участок трассы М-1 открыли для движения 07:21
В Японии установлен мировой рекорд по здоровому долгожительству 06:50
В Якутске школьников перевели на удаленку из-за морозов 06:35
В Приморье из-за пьяного водителя в ДТП пострадали пять человек 06:13
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом 06:05
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V" 05:28
Боевые корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход 05:24
Житель ЧАО обманом получил от администрации района 950 тысяч рублей 04:59
CNN: В США скорость распространения COVID-19 достигла рекордных показателей 04:58
Самолет Москва-Якутск сел в Тюмени из-за недомогания пассажира 04:25
ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в мире 04:23
Роспотребнадзор: "Омикрон" может активнее и быстрее поражать легкие 03:55
"Аэрофлот" возобновил продажу льготных билетов для жителей ДФО 03:52
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов 03:20
СМИ: В Госдуме создается группа по защите христианских ценностей 02:46
РПЦ приветствует добровольный переход на цифровые паспорта 02:37
Эрмитаж: Реставрация раки Александра Невского займет два года 02:20
AP: США оставят ударную авианосную группу в Средиземном море 02:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
29.12.2021 08:29
Рубрика: Общество

Столичный научно-практический центр медицины катастроф отмечает 30-летие

Текст: Любовь Проценко

30 лет назад была создана специальная служба - Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП), основной задачей которого является организация ликвидации медицинских последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций. За время работы бригады центра совершили более 170 тысяч выездов. Об этом напомнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ РИА Новости
В МЧС подсчитали общий ущерб от чрезвычайных ситуаций за год

Она рассказала: "В этом году столичный научно-практический центр медицины катастроф отмечает 30-летний юбилей. Его главная задача - в случае внештатных ситуаций стать единым штабом всего здравоохранения Москвы. Именно в ЦЭМП стекаются данные обо всех серьезных ЧП в городе. На связи все - полиция, МЧС, экстренные службы. Бригады центра медицины катастроф выезжают на вызовы на массовые дорожно-транспортные происшествия, техногенные происшествия, крупные пожары и другие нестандартные, кризисные или чрезвычайные ситуации. За весь период работы бригады ЦЭМПа совершили более 170 тысяч вызовов, санитарные вертолеты привлекались к работе свыше 11 тысяч раз. Это очень важная служба, приходящая на помощь в самых экстренных ситуациях".

Работники центра являются авторами 25 методических рекомендаций Департамента здравоохранения Москвы, ни их счету более 800 публикаций 78 авторов в различных отечественных и зарубежных периодических печатных изданиях, из которых больше 670 сделаны за последние пять лет. Специалисты Центра ежегодно выступают с докладами на различных научно-практических конференциях, в том числе на конференциях с международным участием, являются спикерами на форумах и круглых столах, посвященных проблемам медицины катастроф, первой помощи, скорой медицинской помощи.

"На сегодняшний день у нас в штате работает более 200 высококвалифицированных сотрудников, которые постоянно совершенствуют свои навыки, многие отмечены государственными наградами. Истории, когда фельдшеры получают высшее медицинское образование, для нас абсолютно привычны, и мы ими очень гордимся", - отметил Сергей Гуменюк, заместитель директора Научно-практического центра медицины катастроф.

В 2010 году коллективу авторов присуждена Премия города Москвы в области медицины за разработку и внедрение новой системы организации неотложной специализированной медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории Московского региона. В 2020 году авторский коллектив Центра получил Премию Москвы в области медицины за проект "Совершенствование и внедрение навыков оказания первой помощи населению мегаполиса".

Теме первой помощи ЦЭМП уделяет особое внимание. Много лет работники центра обучают навыкам оказания первой помощи не только преподавателей московских школ и дошкольных учреждений, но и работников ГИБДД, центров госуслуг "Мои Документы", силовых ведомств. Центр принял на себя значительную часть работы в борьбе с COVID-19 - с первых дней пандемии сотрудники дежурили на вокзалах и в аэропортах, обследовали приезжающих.

В регионах Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею
Что изменилось в противоковидных правилах и мерах
Православный календарь на 2022 год