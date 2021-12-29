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29.12.2021 11:43
Рубрика: Власть

Танкисты исполнили мечту мальчика из Воронежской области

Текст: Антон Валагин (Воронеж-Курск)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 297(8648)
На подмосковном полигоне Алабино танкисты гвардейской армии ЗВО исполнили мечту Егора Фоменко из Воронежской области. О желании прокатиться на танке первоклассник написал непосредственно президенту: "Владимир Владимирович Путин! Я хочу покататься на танке Т-90. Меня зовут Фоменко Егор, город Россошь. Мне семь лет. Спасибо!" Для убедительности Егор нарисовал российский флаг и танк с толстенной пушкой.
Егору выдали шлем, комбинезон и пригласили его занять командирское место в башне. Фото: Пресс-служба ЗВО Егору выдали шлем, комбинезон и пригласили его занять командирское место в башне. Фото: Пресс-служба ЗВО
Егору выдали шлем, комбинезон и пригласили его занять командирское место в башне. Фото: Пресс-служба ЗВО

На полигоне паренька встретил командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель. Показал танк, рассказал о его возможностях, экипировке танкистов. Затем счастливому Егору выдали шлем и комбинезон, генерал пригласил его занять командирское место в башне, сам сел за рычаги и прокатил Фоменко по трассе танкового биатлона.

Фото: Пресс-служба ГК "Ростех"
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- Сегодня сбылась моя мечта прокатиться на настоящем боевом танке. Раньше я видел такие машины только в играх. Спасибо всем, это было круто! - сказал Егор по возвращении.

Следующим рейсом на танке прокатили братьев Кирилла и Гордея Затеевых из Карелии. Командарм угостил ребят армейским обедом в палатке, где сияла огнями новогодняя елка, подарил по модели Т-90 и книжке о легендарном маршале-танкисте Олеге Лосике. В августе 1943 года его полк первым вошел в Ельню и уничтожил более 40 немецких орудий (15 из них было раздавлено гусеницами) и до батальона пехоты. А год спустя уже гвардейская бригада Лосика прошла по лесным болотам к железнодорожному узлу под Минском и захватила его. Добычей танкистов стали несколько складов с боеприпасами и техникой, а также эшелон с сотнями женщин, подготовленных к отправке в Германию.

Генерал пригласил ребят на настоящий танковый биатлон, который пройдет на Алабино летом 2022 года.

А в расквартированной под Курском ракетной бригаде Западного военного округа (ЗВО) тоже исполнили мечту двух мальчишек: их прокатили на пусковой установке комплекса "Искандер". Свои просьбы Деду Морозу шестилетний Глеб Бровкин и 10-летний Алексей Аноприев повесили на гарнизонную елку желаний в сквере перед КПП бригады. Здесь среди сосен установлена гаубица (когда-то часть была артиллерийской), пусковая установка "Точки-У", БТР, другая военная техника и почему-то контрабас.

Генерал пригласил ребят на настоящий танковый биатлон, который пройдет в Алабино летом 2022 года

- Это для детей. У нас здесь и игровая площадка есть, - объяснил замполит.

Мама Глеба - лучшая радиотелеграфистка батареи управления, папа Алеши - офицер пускового расчета. В нашу прошлую встречу лейтенант рассказал, что сын тоже хочет стать ракетчиком, собрал модель пусковой установки, а настоящую пока видел только по телевизору.

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
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На зов из-за блиндажа вышел высокий Дед Мороз в красной шубе и с переливающимся огнями посохом. Вместе с детьми он докричался до Снегурочки (голос у волшебника оказался командным), прочитал детские письма и пригласил ребят прокатиться с ним на полигон. Когда волшебник садился в машину, полы шубы распахнулись и под красным сукном мелькнул зеленый камуфляж. Но его тут же прикрыл самоцветный посох.

Среди мерзлого поля мальчишек дожидалась пусковая установка "Искандера". Зеленая, огромная, с неожиданно изящными подножками. Машину закамуфлировали согласно поставленной задаче: венками с игрушками на зеркалах и бампере. Правда, общая брутальность "Искандера" такова, что красивый переливчатый колокол - украшение любой елки - на нем выглядел, как колокольчик на шее у быка. Бронированная дверь открылась с усилием, в рубку пацанов пришлось подсаживать: ее пол на уровне макушки взрослого человека.

Пока Глеб катался, его мама рассказала, как сбываются мечты:

- Мы каждый год спрашиваем у детей, какое желание они хотели бы загадать Деду Морозу. Взяли бумагу, сели и написали письмо. Желанием было покататься на ракетной установке у мамы и папы на работе. Письмо положили в морозилку - утром его не оказалось. Желание исполнилось.

Бровкин-младший признался, что руль было тяжело крутить: слишком большой. В рубку полез Алексей. Его нарядили в каску и бронежилет, поскольку молодой человек сообщил Деду Морозу, что хочет стать военным. Мне он признался, что с родом войск пока не определился. С одной стороны, интересна работа снайпера - Аноприев метко стреляет. С другой - ракета "Искандера" тоже бьет точно, да и папа на них служит. Кататься в пусковой установке ему понравилось:

- Дали покрутить руль, было очень круто! Машина большая, управлять сложно, но из-за этого становилось только интереснее.

Армейский шлем четверокласснику показался тяжеловат, но парень отказался с ним расставаться - на войне как на войне. Кроме пусковой установки, ребятам показали тягач для эвакуации и ремонта подбитых или сломавшихся "Искандеров". Он такой же большой и брутальный, как "Искандер", хотя назначение имеет сугубо мирное: спасать и чинить.

Фото: Илья Максимов/РГ
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Собранный в Брянске тягач на восьми огромных - в рост человека - колесах способен вытащить пусковую установку из трясины или с минного поля, отбуксировать ее в безопасное место, в полевых условиях поменять ей колесо и даже двигатель: на крыше тягача имеется грузовая стрела. При необходимости ею можно и новую ракету на установку загрузить. Сзади расположено устройство, которое механики уважительно именуют "орган". Им удобно подцепить потерявшую ход, даже начисто лишившуюся колеса машину, приподнять и тащить куда надо. Меж мощных агрегатов - будочка хорошо оборудованной мастерской. Здесь есть сварка, станки и набор кувалд - в автоделе без них никак. В шкафу - свернутый гамак мастера: на учениях "Запад-2021" ремонтники жили в поле неделями. Еще два спальных места в кабине.

- Во всей России четыре таких тягача. Два - у нас, - не без гордости заметил прапорщик Андрей Николаенко.

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