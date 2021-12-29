В 2022 году часть жителей Подмосковья обеспечат датчиками утечки газа

Взрывы бытового газа то и дело с пугающей периодичностью случаются в разных регионах страны. И почти всегда они сопровождаются гибелью людей и серьезным разрушением зданий. Это вынудило власти ужесточить законодательство.

Как рассказала на всероссийском форуме, посвященном управлению многоквартирным жильем, председатель экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ при Комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ирина Булгакова, застройщики теперь обязаны сдавать газифицированные новостройки с газоанализаторами и плитами с обратными клапанами. А как быть со старым жилфондом, до которого руки у законодателей еще не дошли? Выход нашли в Московской области.

Вот тебе, бабушка...

Две последние трагедии из-за газа произошли в Подмосковье в этом году. В марте рвануло в девятиэтажке в Химках. Тогда трое погибли, семеро пострадали. Жильцов пострадавшей квартиры, как и смежных с ней, пришлось отселять на полгода - именно столько времени потребовало восстановление поврежденных квартир. В сентябре глава Химок отчитался в правительстве о том, что ремонт закончен и люди вернулись домой, но не успели чиновники порадоваться за новоселов, как прогремел новый взрыв - теперь в Ногинске. Семеро погибших, 20 человек в больницах. И одну из секций девятиэтажного здания пришлось разобрать до фундамента, так как обследования показали: несущие конструкции сильно пострадали, сдвинулись на несколько сантиметров и никакого ремонта не выдержат.

Значит, жителям этой секции придется ютиться по родственникам и частным квартирам гораздо дольше шести месяцев. И, хвала небесам, дом оказался панельный, то есть секцию можно собрать заново из новых элементов. Был бы кирпичным, как в Химках, пришлось бы, наверное, просто снести.

Уже после Химок в области было принято решение начать установку в жилых домах автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью. На портале "Добродел" появились функция заказа такой системы и три ее варианта, рассчитанные на разную стоимость. Самый дешевый предполагает установку одних газоанализаторов, которые стоят порядка 1,5 тысячи рублей и при утечке газа включают звуковое сопровождение. В самом дорогом предусмотрено оборудование, способное прекратить подачу газа, если, например, включенную конфорку залило сбежавшим молоком.

С 2022 года газоанализаторы в области будут устанавливать при капитальном ремонте домов

Разумеется, оплачивает установку безопасной системы сам потребитель. Но после Ногинска власти решили, что часть этих затрат может взять на себя и бюджет. "Мы разработали пилотную программу бесплатной установки систем контроля за газовой безопасностью в домах и квартирах граждан из групп риска", - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства области Антон Велиховский. В качестве пилота выбрано пять городских округов - Домодедово, Котельники, Красногорск, Мытищи и Химки. "Проект ориентирован на неработающих, одиноко проживающих граждан 65 лет и старше, у которых пенсия ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе", - продолжает Велиховский.

В новом, 2022 году пилотный проект будет продолжен, а затем распространен на все Подмосковье. Причем в бесплатный пакет входят не только звуковые газоанализаторы, но и датчики, способные при утечке отключать газ. Все-таки пожилые люди часто бывают слабы - как физически, так и душевно, быстро выключить газ и уйти из дома при звуковом оповещении у них может и не получиться. А тут и бежать не нужно - газ выключится автоматически.

И тебе, девушка...

Буквально на днях в Подмосковье определили еще несколько жизненных ситуаций, при которых датчики загазованности с клапанами должны устанавливаться в обязательном порядке. Это, во-первых, социальная газификация. Напомним, по этой президентской программе к концу 2022 года дополнительно ко всем областным планам газ должны получить порядка 300 тысяч граждан, проживающих в частном секторе. В их домах автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью появятся независимо от желания собственников. Хотя в частном секторе живут как раз самые мотивированные собственники, которые знают, что управляющей компании у них под рукой нет и ближайшая аварийка может находиться в соседнем муниципалитете. Поэтому долго уговаривать частников на установку дополнительного оборудования обычно не приходится.

Во-вторых, будут газоанализаторы устанавливать теперь и при капитальном ремонте многоквартирных домов. "С 2022 года в рамках программы капремонта предусмотрена обязательная установка датчиков загазованности с клапанами в каждой квартире", - сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. В следующем году, по его словам, в области планируется провести капремонт в 321 многоквартирном доме, где расположено порядка 18 тысяч квартир. Соответственно, будет 18 тысяч датчиков.

И, наконец, такая же аппаратура должна появиться в муниципальном жилье. "Перед нами поставлена задача: оснастить датчиками не менее 60% квартир, находящихся в муниципальной собственности", - подчеркнул Самарин. По его словам, жителям просто необходимо обратиться с заявлением об установке датчиков в местную администрацию.

И остальным немножко

Ирина Булгакова уверена: дальше столичного региона инициатива об обязательной установке газоанализаторов в старом жилом фонде вряд ли выйдет. "Такое предложение уже поступало в Госдуму, но мы пришли к выводу, что для его реализации нет хорошего технического обоснования", - говорит она. Даже в Подмосковье есть такие дома, где одними датчиками ничего не решишь - они просто не подключатся к старым плитам, а если подключить и удастся, то будут постоянно блокировать подачу газа из-за плохо работающей вентиляции. От несчастий жителей подобных домов уберегает лишь то, что дополнительной вентиляцией в них работают перекосившиеся окна и двери. Да и то не всегда. Как отмечают в "Мособлгазе", каждый хлопок является резонансным. Но о гибели людей из-за угарного газа пишут гораздо реже, хотя таких случаев в отличие от хлопков бывает по десятку в неделю.

Фото: РИА Новости

"Сейчас в Госдуме лежит законопроект о принудительном допуске в квартиру специалистов газового хозяйства. Они должны иметь возможность регулярно осматривать газовые приборы на предмет их исправности и безопасности, как того требует законодательство. А сейчас собственник может годами не пускать газовиков в квартиру - и с этим почти ничего нельзя сделать", - продолжает Булгакова. Варианта отключить от газа одну проблемную квартиру в наших домах нет. В самых тяжелых случаях приходится отключать от газа весь дом, но ведь и тяжесть случая сложно определить, не попав в квартиру. "Все это приводит к тяжелым последствиям", - резюмирует Ирина Булгакова.

Рассмотрение законопроекта идет сложно - многие считают, что принудительный доступ нарушает права и свободы граждан. Тем не менее первое чтение он уже прошел.

Кстати

В Государственной Думе лежит еще одна законодательная инициатива, касающаяся бытового газа. Сегодня жители могут заключать договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с любой из представленных на рынке организаций, которые имеют лицензию на этот вид работ. И иногда получается так, что газовые трубы внутри одного дома обслуживают 10 разных организаций. Если случается ЧП, все они обязаны предоставить документы о том, что проверки труб и вентилей были проведены вовремя и все исправно работало. Но половину этих организаций даже просто найти получается не всегда. По мнению авторов инициативы, все газовые узлы и агрегаты должны находиться в одних руках, то есть количество игроков на этом рынке нужно сокращать.