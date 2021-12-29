В 2022 году часть жителей Подмосковья обеспечат датчиками утечки газа

Как рассказала на всероссийском форуме, посвященном управлению многоквартирным жильем, председатель экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ при Комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ирина Булгакова, застройщики теперь обязаны сдавать газифицированные новостройки с газоанализаторами и плитами с обратными клапанами. А как быть со старым жилфондом, до которого руки у законодателей еще не дошли? Выход нашли в Московской области.
Вот тебе, бабушка...
Две последние трагедии из-за газа произошли в Подмосковье в этом году. В марте рвануло в девятиэтажке в Химках. Тогда трое погибли, семеро пострадали. Жильцов пострадавшей квартиры, как и смежных с ней, пришлось отселять на полгода - именно столько времени потребовало восстановление поврежденных квартир. В сентябре глава Химок отчитался в правительстве о том, что ремонт закончен и люди вернулись домой, но не успели чиновники порадоваться за новоселов, как прогремел новый взрыв - теперь в Ногинске. Семеро погибших, 20 человек в больницах. И одну из секций девятиэтажного здания пришлось разобрать до фундамента, так как обследования показали: несущие конструкции сильно пострадали, сдвинулись на несколько сантиметров и никакого ремонта не выдержат.
Значит, жителям этой секции придется ютиться по родственникам и частным квартирам гораздо дольше шести месяцев. И, хвала небесам, дом оказался панельный, то есть секцию можно собрать заново из новых элементов. Был бы кирпичным, как в Химках, пришлось бы, наверное, просто снести.
Уже после Химок в области было принято решение начать установку в жилых домах автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью. На портале "Добродел" появились функция заказа такой системы и три ее варианта, рассчитанные на разную стоимость. Самый дешевый предполагает установку одних газоанализаторов, которые стоят порядка 1,5 тысячи рублей и при утечке газа включают звуковое сопровождение. В самом дорогом предусмотрено оборудование, способное прекратить подачу газа, если, например, включенную конфорку залило сбежавшим молоком.
Разумеется, оплачивает установку безопасной системы сам потребитель. Но после Ногинска власти решили, что часть этих затрат может взять на себя и бюджет. "Мы разработали пилотную программу бесплатной установки систем контроля за газовой безопасностью в домах и квартирах граждан из групп риска", - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства области Антон Велиховский. В качестве пилота выбрано пять городских округов - Домодедово, Котельники, Красногорск, Мытищи и Химки. "Проект ориентирован на неработающих, одиноко проживающих граждан 65 лет и старше, у которых пенсия ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе", - продолжает Велиховский.
В новом, 2022 году пилотный проект будет продолжен, а затем распространен на все Подмосковье. Причем в бесплатный пакет входят не только звуковые газоанализаторы, но и датчики, способные при утечке отключать газ. Все-таки пожилые люди часто бывают слабы - как физически, так и душевно, быстро выключить газ и уйти из дома при звуковом оповещении у них может и не получиться. А тут и бежать не нужно - газ выключится автоматически.
И тебе, девушка...
Буквально на днях в Подмосковье определили еще несколько жизненных ситуаций, при которых датчики загазованности с клапанами должны устанавливаться в обязательном порядке. Это, во-первых, социальная газификация. Напомним, по этой президентской программе к концу 2022 года дополнительно ко всем областным планам газ должны получить порядка 300 тысяч граждан, проживающих в частном секторе. В их домах автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью появятся независимо от желания собственников. Хотя в частном секторе живут как раз самые мотивированные собственники, которые знают, что управляющей компании у них под рукой нет и ближайшая аварийка может находиться в соседнем муниципалитете. Поэтому долго уговаривать частников на установку дополнительного оборудования обычно не приходится.
Во-вторых, будут газоанализаторы устанавливать теперь и при капитальном ремонте многоквартирных домов. "С 2022 года в рамках программы капремонта предусмотрена обязательная установка датчиков загазованности с клапанами в каждой квартире", - сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. В следующем году, по его словам, в области планируется провести капремонт в 321 многоквартирном доме, где расположено порядка 18 тысяч квартир. Соответственно, будет 18 тысяч датчиков.
И, наконец, такая же аппаратура должна появиться в муниципальном жилье. "Перед нами поставлена задача: оснастить датчиками не менее 60% квартир, находящихся в муниципальной собственности", - подчеркнул Самарин. По его словам, жителям просто необходимо обратиться с заявлением об установке датчиков в местную администрацию.
И остальным немножко
Ирина Булгакова уверена: дальше столичного региона инициатива об обязательной установке газоанализаторов в старом жилом фонде вряд ли выйдет. "Такое предложение уже поступало в Госдуму, но мы пришли к выводу, что для его реализации нет хорошего технического обоснования", - говорит она. Даже в Подмосковье есть такие дома, где одними датчиками ничего не решишь - они просто не подключатся к старым плитам, а если подключить и удастся, то будут постоянно блокировать подачу газа из-за плохо работающей вентиляции. От несчастий жителей подобных домов уберегает лишь то, что дополнительной вентиляцией в них работают перекосившиеся окна и двери. Да и то не всегда. Как отмечают в "Мособлгазе", каждый хлопок является резонансным. Но о гибели людей из-за угарного газа пишут гораздо реже, хотя таких случаев в отличие от хлопков бывает по десятку в неделю.
"Сейчас в Госдуме лежит законопроект о принудительном допуске в квартиру специалистов газового хозяйства. Они должны иметь возможность регулярно осматривать газовые приборы на предмет их исправности и безопасности, как того требует законодательство. А сейчас собственник может годами не пускать газовиков в квартиру - и с этим почти ничего нельзя сделать", - продолжает Булгакова. Варианта отключить от газа одну проблемную квартиру в наших домах нет. В самых тяжелых случаях приходится отключать от газа весь дом, но ведь и тяжесть случая сложно определить, не попав в квартиру. "Все это приводит к тяжелым последствиям", - резюмирует Ирина Булгакова.
Рассмотрение законопроекта идет сложно - многие считают, что принудительный доступ нарушает права и свободы граждан. Тем не менее первое чтение он уже прошел.
В Государственной Думе лежит еще одна законодательная инициатива, касающаяся бытового газа. Сегодня жители могут заключать договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с любой из представленных на рынке организаций, которые имеют лицензию на этот вид работ. И иногда получается так, что газовые трубы внутри одного дома обслуживают 10 разных организаций. Если случается ЧП, все они обязаны предоставить документы о том, что проверки труб и вентилей были проведены вовремя и все исправно работало. Но половину этих организаций даже просто найти получается не всегда. По мнению авторов инициативы, все газовые узлы и агрегаты должны находиться в одних руках, то есть количество игроков на этом рынке нужно сокращать.