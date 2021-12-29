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29.12.2021 17:23

В Калуге открыт монумент в честь генерала Попова

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, депутаты Городской Думы Андрей Иванов, Эльвира Капитонова и Яков Казацкий, представители ветеранских организаций и жители Правобережья.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

"В этом году исполняется 80 лет со дня освобождения нашего города. Воины 50-й армии в тяжелых боях выбили захватчиков из Калуги, оккупация длилась 71 день и принесла много страданий жителям, множество калужан погибло, - отметил в своем выступлении Юрий Моисеев. - Мы свято чтим память наших героев, в их честь названы улицы, в Калуге установлены памятники генералу Болдину и полковнику Краснопивцеву, комбату Авдееву. Сегодня открыт еще один замечательный памятник в честь прославленного полководца. Мы должны сохранить помять о великом подвиге нашего народа, чтобы и молодые калужане знали и помнили о тех, кто отдал жизни ради будущих поколений".

Фото: Калужская гордума
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Глава Калуги поздравил собравшихся и пожелал здоровья, добра, мира и благополучия.

Как рассказала Эльвира Капитонова, монумент был создан благодаря инициативе активистов ТОС "Правобережье" и жителей микрорайона.

"Сбылась наша мечта, стела появилась благодаря инициативе правобережцев, членов нашей территориальной общины и ветеранских организаций. Огромное спасибо всем, кто участвовал в реализации проекта. Очень важно сохранить память о подвиге военного поколения и передать ее молодежи", - подчеркнула Эльвира Капитонова.

Василий Степанович Попов - советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал-полковник.

Участвовал в Первой мировой войне, гражданской и Советско-финской войне.Прошел путь от командира взвода до командующего армией. К началу Великой Отечественной войны - командир 28-го стрелкового корпуса. В ходе боев под Москвой - заместитель командующего 50-й армией.

Подвижная группа генерала Попова сыграла важную роль в освобождении Калуги.

Утром 21 декабря она захватила мост через р. Оку, ворвалась в Калугу и завязала уличные бои с немецким гарнизоном. Завязались ожесточенные бои, грозившие полным разгромом подвижной группе. В тяжелейших условиях группа смогла продержаться до подхода основных сил 50-й армии 23 декабря. На рассвете 30 декабря 1941 года советские войска штурмом овладели вокзалом, который был превращен немцами в крепость и являлся центром обороны. К 30 декабря Калуга была освобождена.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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