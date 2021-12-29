В Калуге вручили юбилейные медали

29 декабря состоялось заключительное в 2021 году заседание Городской Думы. Были вручены медали "80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков".

"Решением Городской Думы в честь 80-летия освобождения нашего города учреждена юбилейная медаль, - сообщил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - На торжественном приеме медалью были награждены ветераны Великой Отечественной, инвалиды войны и жители блокадного Ленинграда. Сегодня мы вручаем медаль руководителям ветеранских и военно-патриотических организаций, в знак признания их заслуг в деле сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи".

Награды были удостоены руководители организации инвалидов войны в Афганистане, организации военных инвалидов "ВоИн", "Российского союза бывших несовершеннолетних узников концлагерей", ветеранских организации "Боевое братство" и "Российский союз ветеранов". Среди награжденных - депутаты Городской Думы Андрей Голубев, Андрей Иванов и Константин Сотсков.

Были внесены финальные корректировки в бюджет Калуги на 2021 год. Доходная часть увеличивается на 287 миллионов рублей, меняется ведомственная структура расходов. 150 миллионов рублей выделяется на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 142,4 миллиона рублей - на приобретение здания школы на улице Полесской.

Более 2 миллионов рублей будет направлено на оказание социальной помощи и выплату пособий. Порядка миллиона рублей выделяется на выполнение работ по капитальному ремонту Детской школы искусств № 5.

Подводя итоги года, Юрий Моисеев поблагодарил депутатский корпус за плодотворный труд в округах и в составе Городской Думы. Также он выразил благодарность Городскому Голове, руководителям подразделений Городской Управы и муниципальных учреждений, руководству полиции и прокуратуры.

"Вместе мы слаженно работали на благо Калуги и калужан", - подчеркнул Глава городского самоуправления.