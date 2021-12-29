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29.12.2021 12:45
Рубрика: Экономика

В Москве городские службы перейдут на усиленный режим в праздники

Текст: Ирина Огилько

Городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников - с 30 декабря по 9 января. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, - отметил Петр Бирюков. - Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы".

На круглосуточное дежурство заступят 1,5 тысячи аварийных бригад, подготовлено 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, сформированы запасы резервного топлива.

Перед новогодними праздниками и в период выходных дней будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий.

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