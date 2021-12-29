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29.12.2021 00:17
Рубрика: Общество

В Москве создадут новые центры "Московского долголетия"

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 296(8647)
У клубов для старшего поколения москвичей в столице новое название. В 2019-году, в момент создания, их назвали "Мой социальный центр". Теперь же по инициативе самих горожан эти клубы переименовали в Центры "Московского долголетия" - чтобы приблизить к сути их деятельности. Сегодня в одном из таких центров, на юго- востоке столицы, в районе Выхино, открывшемся всего пару месяцев назад, побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Встретили главу города песнями. Юрий Александрович Громов, лидер клуба "Золотой дуплет" исполнив куплет собственного сочинения, поделился с Собяниным планами создать клуб- караоке. Одобрил мэр и идею сторонника здорового образа жизни Бориса Михайловича Петрова. Профессор, доктор технических наук, который большую часть из своей трудовой биографии посвятил созданию космических ракет, на 81-году увлекся разработкой модели молодого образа жизни. Клуб "Доживи до 150 лет" у него уже работает в Капотне, но профессору этого мало. Он хочет привлечь в ряды своих сторонников всех москвичей, а потому намерен создать такую академию в You Tube. Собянина же больше всего порадовало настроение ветеранов. Из- за коронавируса многие из них сейчас вынуждены жить в режиме ограничений - еще в октябре всем непривитым горожанам в возрасте 60+ объявили до 25 февраля домашний режим. Очевидно, многих из них это подтолкнуло поскорее вакцинироваться. И как сообщила заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова, уже 1,4 миллиона пожилых москвичей сделали прививку от опасного вируса, а треть из них - 463-тысячи человек, прошли даже ревакцинацию. Так что 20 первых клубов для москвичей, созданных два года назад, не пустуют. Все, у кого имеются QR- коды, имеют возможность пользоваться их услугами и интересно проводить время.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
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Выбор же занятий, как убедился Собянин, в том же Выхино, очень большой. В спортивном зале - йога и гимнастика цигун, восточные единоборства и танцы. В шумной гостиной можно поиграть большой компанией в бильярд, настольный теннис, шашки, видео и компьютерные игры, или просто поговорить за жизнь. В тихой гостиной сразиться в шахматы, спокойно почитать или принять участие в литературном вечере. Есть еще и медиа- гостиная, по сути, домашний кинотеатр и место для занятий в небольших группах, например, уроков компьютерной и финансовой грамотности, ведения блогов и других.

В творческих мастерских собираются все, кто любит работать руками - шить, вязать, лепить, рисовать, мастерить. Ну, а про кулинарную студию и так все понятно - запахи оттуда доносятся такие, что к чаю и приглашать никого не нужно - народ сам подтягивается на дегустацию, как только мастер-класс подходит к концу.

"Клубную историю "Московского долголетия" мы не останавливаем, - заключил мэр, поближе познакомившись с новым центром. - Еще 50 таких центров откроем в следующем году - это большая программа. Так что будут они находиться поближе к дому".

Глава города рассказал ветеранам, что за последнюю неделю в Москве наблюдается снижение заболеваемости COVID-19: "Ситуация, конечно, сложная: пандемия, проблемы и так далее. Но сейчас в столице, пожалуй, один из самых низких показателей распространения вируса. За последнюю неделю очень серьезное уменьшение". Поздравив собравшихся с наступающим Новым годом, Собянин призвал их беречь себя, вовремя вакцинироваться и ревакцинироваться, а так же соблюдать санитарные нормы".

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