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29.12.2021 10:11
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье на улице насмерть замерз ребенок

Текст: Сергей Бабкин

В подмосковной Дубне на улице погиб ребенок: причиной смерти стало обморожение.

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Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области, мальчику было 11 лет. Он поехал в сторону школы на автобусе. Однако на занятия подросток не попал, домой тоже не вернулся. Его искали с 27 декабря, а сегодня в районе реки Южная Канава было обнаружено его тело.

По предварительным данным, никаких признаков насилия нет. Ребенок умер от обморожения. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, опрашиваются свидетели.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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