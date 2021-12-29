В Смоленске родители получили удары ножом из-за жалобы дочери-школьницы

Тут разрушено все. Дружная семья, отношения с соседями. Школа ополчилась. Папа и мама с серьезными ножевыми ранениями в больнице. Единственная дочь тоже госпитализирована, но в больницу особого профиля. А все началось с того, что 14-летнюю Лиду не пустили гулять на улицу в час ночи.

В 14 лет мозгов практически нет. Их заменяют гормоны. У Лиды был как раз такой период в жизни. Крохотный поселок Верхнеднепровский живет лишь одним комбинатом, где производят аммиак. И работа есть, и жизнь кипит. Правда, двухэтажки покрашены в оптимистический желтый цвет только на главной улице. Дом Лиды был вне зоны художника.

Но отчим 27-летний Вадим имел магазин. Мама Галина тоже работала. Маленькая квартирка на первом этаже отделана евроремонтом. У Лиды была своя комната, где она с ноутбуком не расставалась.

Как-то в час ночи она собралась на прогулку. Какой отец отпустит свою дочь на ночь глядя? Случился скандал. Лиду в слезах отправили в свою комнату. Супруги легли спать. А зря.

Лида списалась с одним из своих поклонников. Она была смазливой девчонкой. Каждый в школе хотел бы за ней приударить. Но вздернутый носик красивой брюнетки отворачивался. Так что самооценка зашкаливала. И вот ночное сообщение на месседжер своему 16-летнему другу:

"Давидик! Срочно приезжай! Меня отчим обижает. Ты мужчина или нет?"

Давидик был грузином. Хоть и жил в Десногорске за 120 километров от Лиды, но сигнал о помощи принял. Взял двух надежных друзей, правда, прихватив ножи, и выдвинулся в сторону Верхнеднепровской.

Вот тут бы вспомнить "Кавказскую пленницу". Ворвались джигиты и похитили невесту. Это нормально там, в горах, но не в Дорогобужском районе. А в Дорогобужском районе произошло следующее.

В интернете обещают 3 миллиона рублей, если 9 раз ударишь ножом человека

Лида в 5 утра сама открыла дверь своим друзьям. Возможно, она не рассчитывала на такое наказание отчима за то, что он не пускает ее гулять по ночам. Кстати, с кем Лида собиралась гулять в ту злополучную ночь? Уж точно не с Давидом.

Не могу восстановить всю картину происшествия. Это дело следствия. В больницу к родителям меня не пустили - COVID-19. Девочка за железными заборами. Сейчас с ней работают психотерапевты. Ну а вы-то выдержали бы такое?

Первая школа Верхнеднепровской образцовая. Здесь училась Лида и летчик Васильев, который погиб в Афганистане. Памятная доска с гвоздиками в честь Героя. Первоклашки клеили бумажные снежинки на окна. Все говорило о Новом годе. Но встретили меня здесь сурово. Директриса, похожая на скалу, тут же, увидев мое редакционное удостоверение, вытолкала меня взашей из государственного заведения. Это потом я узнал, что всем выходящим ученикам она строго-настрого запрещала общаться с московским журналистом, который дежурил у входа. Это такой позор для школы! Я все-таки поймал одноклассниц Лиды.

- Ну, она не была отличницей, ну и двоечницей тоже не была. Обычная девчонка, только зазнайка. Самая красивая в классе. Ей все портфели пытались носить. Но она говорила, что есть ребята и покруче, - говорит одна из одноклассниц Лиды. - Конечно, ей завидовали. А она вела себя так, что все позволено. Даже угрожала мальчишкам. Так они ее стороной обходили.

Хорошая девочка Лида на улице Южной жила...

Всеми правдами и неправдами узнаю заветный адрес Лиды. Подъезд в типовой двухэтажке расписан черными маркерами. У нас в Москве тоже такое бывает. Но я вгляделся. Это знак запрещенной организации в Российской Федерации. Нет, не фашистский. А еще более опасный. Не буду приводить полную расшифровку. Есть, есть такая подпольная организация, которая ставит превыше всего закон тюрьмы. Три буквы, похожие на мычание. Ну, вы поняли меня. И что самое страшное - это охватило подростков во всех уголках России.

Я стучусь в дверь Лиды. Звонок обрезан.

- Кто там?

- Я журналист из Москвы, хочу поговорить.

- Езжайте обратно!

- Ну я встал в шесть утра, чтобы поговорить с вами...

- Через 20 минут приедут родственники, тогда, может быть, открою.

Подъехала иномарка. Я застал двоюродную сестру Лиды с ее мамой. Ну куда им было деваться? Они собирали личные вещи Лиды, чтобы передать в больницу.

- Если не будете говорить со мной, то я напишу, что пишут в интернете!

Это подействовало.

- Семья образцовая, можно сказать, - говорит тетя Лиды. - Вадим непьющий. Бизнесом занимался. Квартиру хотели покупать новую. Здесь-то тесно. Лидочка просто золотце была. Для меня, что произошло, просто шок!

- А вы слышали про то, что в интернете обещают 3 миллиона рублей, если 9 раз ударишь ножом человека? - вдруг серьезно спросила меня двоюродная сестра Лиды.

- Кто обещает?

- Да кто ж его знает? Но вас не напрягает, что у Вадима именно 9 ран?

- Как его здоровье?

- Плохо. Очень плохо.

"Солнышко, наша красавица" - так Лиду называли родители. Как мне удалось выяснить, Давид и Лида познакомились через общих друзей. Потом завязалась переписка в интернете. Давид часто приезжал, тянулся роман. Я уж подумал, что это Ромео и Джульетта дорогобужского разлива. Увы, нет! Куда собиралась в час ночи Лида? Но финал - катастрофический.

Если ты джигит, то приезжай на белом "Мерседесе" и увози свою возлюбленную в свою саклю. Сакли своей у Давида не было. Возможно, и родители Давида, уважаемые в городе предприниматели, не хотели бесприданницу. Я только фантазирую, как и фантазировала Лида. Вдруг она пожаловалась, что отчим домогался ее? Грузинская кровь могла и взыграть. Но тогда зачем резать маму - будущую тещу? А зачем брать подельников? Что, грузин сам не разберется в своих делах?

Гормоны у старлетки делают свое дело. Она центр вселенной. Все вокруг нее. И она, не понимая последствий, отправила тревожное сообщение. А там горячие парни на машине.

Вот какой был еще случай. Мой одноклассник Леша решил поздравить свою любимую восьмиклассницу с Новым годом. Приклеить снаружи стекла в ее комнате поздравительную открытку. Для этого привлек друзей и канат. Спуститься-то он спустился. Когда стал клеить, его зазноба испугалась и убежала в другую комнату. А тот телепался-телепался, а потом отпустил руки. 8-й этаж. Нет, он выжил. Всего-то перелом позвоночника. Болтался он полтора часа. Если бы восьмиклассница сообщила папе об этом, то не был бы он инвалидом. Где страх, там и ответственность.

Лида не понимала, какую машину она запустила. Девчонкам нравится, когда за ними ухаживают. У девушки на класс меньше я спросил:

- Так ведь не должно быть?

- Не должно, но бывает! - И она засияла. Черт возьми! Она засияла!

- Мой подзащитный не был на месте преступления, - говорит адвокат Давида Ренат Оспанов. - И мы это можем доказать.

От дальнейших комментариев адвокат отказался.

Кто там был и кто ударил ножом - предстоит ответить следствию. Но, по моим источникам, три удара в своего отчима нанесла именно девушка. Та самая красавица Лида.

Страшное в этой истории - молодежь сделает из этого фетиш. Все из фигурантов уголовного дела из приличных семей. Мама одного даже служит в полиции. Но как такое могло случиться в Верхнеднепровском? Идет следствие.

P.S. Все имена изменены.

Кстати

Преступлениями, которые совершают несовершеннолетние, в Следственном комитете занимается специальное подразделение ведомства. Там рассказывают, что за 9 месяцев 2021 года (более полных данных пока нет) следственными органами СК России возбуждено 18 794 уголовных дела о преступлениях в отношении несовершеннолетних. А направлено в суд 9288 уголовных дел.

Всего расследовано 17 203 таких преступления. Руководство СК требует от подчиненных, чтобы в каждом конкретном случае было необходимо не только выяснять детали случившегося, но и обязательно устанавливать причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. А еще следственное ведомство вносит представление об устранении причин и условий преступления в соответствующие организации.

- Все это способствует профилактике подобных общественно опасных деяний, - утверждают в СК.

Подготовила Наталья Козлова