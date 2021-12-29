В Воронеже завели дело о гибели президента ТПП

Воронежская полиция возбудила уголовное дело об аварии, в которой погиб президент региональной торгово-промышленной палаты Юрий Гончаров.

Авария произошла в 14.30 среды на автодороге, соединяющей Малую Приваловку с федеральной трассой М-4. Toyota Camry, в которой ехал Гончаров, столкнулась с Ford Focus и Laga Largus. Президент ТПП погиб на месте, его водитель, пассажир Toyota и двое пассажиров Ford доставлены в больницу с различными травмами.

Уголовное дело возбуждено по признакам части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).