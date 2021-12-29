Владимир Ефимов: Почему москвичи с оптимизмом смотрят в 2022 год?

Новости

Эксперты назвали популярные услуги самозанятых перед Новым годом 10:12
Более 270 культурных учреждений Москвы получили субсидии в 2021 году 10:12
В Подмосковье на улице насмерть замерз ребенок 10:11
Минтруд рассказал, как должна оплачиваться работа в праздничные дни 10:10
Мантуров ожидает первую заявку на СПИК по электрокарам в январе 10:00
Мантуров предсказал замедление роста цен на автомобили в 2022 году 10:00
Названы 12 мест в Москве для лучших новогодних селфи 09:59
МИД РФ: Террористическая угроза исходит от осевших в Афганистане боевиков 09:53
МИД РФ: ВС России и ВС Сирии сумели существенно ослабить потенциал ИГ 09:40
Спасенному после взрыва в Магнитогорске Ване Фокину показали работу МЧС 09:38
Мантуров рассказал, как надо проверять сертификаты при входе в ТЦ 09:00
Американцев могут обязать вакцинироваться для путешествий по стране 08:56
Байден, возможно, встретится с Путиным лично в январе 08:52
Минздрав разъяснил порядок медосвидетельствования для иностранцев 08:38
Наталья Сергунина: Праздничную программу на каникулы подготовили 160 московских библиотек 08:31
В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 08:23
Депутат Рады: Россия и Украина должны создать союзное государство 08:18
Посольство РФ ответило на призыв госдепа освободить двух американцев 08:11
Новак назвал крайний срок завершения сертификации "Северного потока-2" 07:59
Под Амстердамом нашли крепость римского императора по прозвищу "Сапожок" 07:55
Названы самые разбогатевшие за 2021 год люди в России 07:49
Реконструированный участок трассы М-1 открыли для движения 07:21
В Японии установлен мировой рекорд по здоровому долгожительству 06:50
В Якутске школьников перевели на удаленку из-за морозов 06:35
В Приморье из-за пьяного водителя в ДТП пострадали пять человек 06:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
29.12.2021 08:47
Рубрика: Экономика

Владимир Ефимов: Почему москвичи с оптимизмом смотрят в 2022 год?

Текст: Любовь Проценко

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Россия-24". "Если сравнивать по экономическому поведению москвичей, мы видим рост относительно прошлого года порядка 30%. Наибольший всплеск спроса наблюдается на непродовольственные товары, в первую очередь, на IT-продукцию и одежду. Это положительно сказывается на экономических показателях города".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Собянин: В 2021 году по программе реновации в столице построен 1 миллион квадратных метров жилья

Отвечая на вопрос: "Каким минувший год был для Москвы?", Владимир Ефимов сказал: "Год был сложный. Мы работали в течение него периодически в режиме жестких ограничений. Но мы видим, что и наши предприниматели, и потребители сумели адаптироваться, и во многом показатели, которые мы сейчас фиксируем - и рост промышленности, и рост предприятий в отраслях, и выручка, и доходы бюджета существенно превзошли наши самые оптимистичные ожидания. Это хорошо и позволило нам закончить текущий финансовый год с небольшим профицитом, который позволит уверенно войти в следующий финансовый год".

Говоря о восстановлении после спада начале пандемии, Ефимов отметил, что все отрасли вышли на докризисный уровень. Превышении по выручке составляет от 20 до 30% по месяцам. И только две отрасли, до сих пор не вышли на докризисный уровень - это гостиничный бизнес, так как ограничения, которые еще есть, не позволяют в полной мере приехать туристам в город, и культурно-массовые мероприятия, на которые так же сохраняются ограничения. "Если мы возьмем текущий момент - ноябрь-декабрь, то мы видим, что выручка предприятий общественного питания увеличилась в среднем на 10-15% относительно 2019 года. Если перевести это в реальное выражение, то становится ясно, мы что они восстановились и даже показывают умеренный рост", - сказал Ефимов.

В регионах Экономика Экономика Бизнес Экономика Отрасли Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах