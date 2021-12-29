Владимир Ефимов: Почему москвичи с оптимизмом смотрят в 2022 год?

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Россия-24". "Если сравнивать по экономическому поведению москвичей, мы видим рост относительно прошлого года порядка 30%. Наибольший всплеск спроса наблюдается на непродовольственные товары, в первую очередь, на IT-продукцию и одежду. Это положительно сказывается на экономических показателях города".

Отвечая на вопрос: "Каким минувший год был для Москвы?", Владимир Ефимов сказал: "Год был сложный. Мы работали в течение него периодически в режиме жестких ограничений. Но мы видим, что и наши предприниматели, и потребители сумели адаптироваться, и во многом показатели, которые мы сейчас фиксируем - и рост промышленности, и рост предприятий в отраслях, и выручка, и доходы бюджета существенно превзошли наши самые оптимистичные ожидания. Это хорошо и позволило нам закончить текущий финансовый год с небольшим профицитом, который позволит уверенно войти в следующий финансовый год".

Говоря о восстановлении после спада начале пандемии, Ефимов отметил, что все отрасли вышли на докризисный уровень. Превышении по выручке составляет от 20 до 30% по месяцам. И только две отрасли, до сих пор не вышли на докризисный уровень - это гостиничный бизнес, так как ограничения, которые еще есть, не позволяют в полной мере приехать туристам в город, и культурно-массовые мероприятия, на которые так же сохраняются ограничения. "Если мы возьмем текущий момент - ноябрь-декабрь, то мы видим, что выручка предприятий общественного питания увеличилась в среднем на 10-15% относительно 2019 года. Если перевести это в реальное выражение, то становится ясно, мы что они восстановились и даже показывают умеренный рост", - сказал Ефимов.