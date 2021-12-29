Задержан депутат Тульской областной думы

Депутат Тульской областной думы Александр Ермаков задержан по подозрению в мошенничестве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

- Да, Ермаков задержан. Он подозревается в мошенничестве, - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе думы не стали комментировать эту информацию, сославшись на отсутствие официальных сведений.

Согласно информации на сайте законодательного собрания, Александр Ермаков - член фракции "Единая Россия", заместитель главы регионального отделения партии и зампредседателя думского комитета по социальной политике. Он также координирует партийный проект "Культура малой Родины".