Жителю Смоленской области "оживили" протезы рук

Проект лечения фантомных болей стартовал в Дальневосточном федеральном университете. Первыми участниками стали два мужчины - из Смоленской области и Ставрополья, - потерявшие обе руки до локтя. Им вживили электроды, которые позволяют меньше чувствовать утраченные конечности. Смолянину операция помогла наладить контакт со своими бионическими протезами.

Технологию очувствления протезов на сегодня опробовали лишь несколько международных команд. Фото: Пресс-служба компаниии "Моторика"

Дмитрий Цыганков из Рославля пострадал на производстве три года назад. После ампутации ему установили искусственные кисти. Но неприятные ощущения в руках остались. Мужчина носит бионические протезы и с радостью согласился на эксперимент по их доработке. Ведь это должно не только улучшить его жизнь, но и помочь другим пациентам.

Технологию очувствления бионических протезов на сегодня опробовали лишь несколько международных команд. В России такой проект, направленный на лечение фантомный болей, реализуется впервые при поддержке центра нейробиологии "Сколтех".

В клинике ДФУ во Владивостоке команда врачей во главе с нейрохирургом Артуром Биктимировым установила Цыганкову электроды под общим наркозом. Затем мужчину подключили к маленькому аппарату для круглосуточной стимуляции нервов. Специалисты две недели подбирали параметры воздействия, дающие пациенту возможность чувствовать тепло, холод, боль и давление. В результате фантомные боли притупились, а при использовании протеза появились ощущения электрического тока, сдавливания в пальцах, сжатия кисти в кулак.

Как рассказали в пресс-службе компании "Моторика" (разработчик бионических протезов, резидент Сколково), смолянин успешно прошел несколько тестов: рисовал вслепую заданные фигуры на экране, пробовал на ощупь определить форму предметов.

Второй пациент, Анатолий из Лермонтова, утратил предплечья из-за удара молнии и 20 лет мучился от фантомных болей. В ходе операции электроды вживили только в одну руку. Но неприятное жжение исчезло в обеих. Само чувство фантомной руки осталось: мужчина ощущает, что на ней как будто сжаты пальцы.

- Уменьшению болей способствует использование протезов с устройством обратной связи. Составление карты фантомной чувствительности позволит нам программировать стимуляцию на определенные параметры. Мы провели две очень важные операции, но им предшествовала большая работа. Нейрохирурги нашего медцентра имплантировали уже более 450 систем стимуляции спинного и головного мозга пациентам с болезнью Паркинсона, эпилепсией, детским церебральным параличом, - рассказал Артур Биктимиров.

Весной 2022 года исследования продолжатся.

- Мы получим данные, необходимые для разработки инвазивных электродов и стимуляторов для протезирования и других областей медицины. Это позволит вывести Россию на лидирующие позиции в области инвазивных технологий, - заявил гендиректор "Моторики" Илья Чех.

Проект финансируют Дальневосточный фонд высоких технологий и Российский фонд прямых инвестиций. Набор участников открыт, подробности можно узнать на сайте компании.