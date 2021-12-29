"Аэрофлот" возобновил продажу льготных билетов для жителей ДФО

Компания "Аэрофлот" с 29 декабря вновь начала продажу льготных билетов для дальневосточников. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для полетов в 2022 году", - говорится в сообщении.

Теперь цена билета из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно составит чуть более 10 тысяч рублей в одну сторону. Из Якутска в столицу можно улететь за 9,2 тысячи. Стоимость детского билета варьируется в пределах 5,6-5,2 тысячи рублей.

Приобрести такой билет может любой житель Дальнего Востока. Единственное условие - наличие постоянной прописки в регионе. На детей до 12 лет это требование не распространяется.

По программе субсидированных перевозок для льготных категорий граждан стоимость поездки еще ниже. К примеру, билет по направлению Владивосток - Москва обойдется в 7,4 тысячи рублей, Хабаровск - Москва - в 7,2 тысячи, Хабаровск - Южно-Сахалинск - в одну тысячу рублей. Дороже всего выйдет перелет в столицу из Петропавловска-Камчатского - 7,5 тысячи.

Воспользоваться этой программой могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.