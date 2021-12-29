Боевые корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел из Владивостока в дальний поход.

Как сообщили "РГ" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ, в составе отряда ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома".

Во время плавания военные суда зайдут с визитами в порты нескольких государств, в том числе Республики Сейшельские Острова.

"Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения знаменитым бронепалубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория", - отмечается в сообщении.

Также предполагается, что корабли примут участие в международных учениях.