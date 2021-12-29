Годовой объем жилья построен за 11 месяцев

Почти 82 млн кв.м жилья построено в России с января по конец ноября нынешнего года, сообщает Росстат. Это на 25,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Нынешние объемы строительства (81,7 млн кв.м) почти достигают показателей ввода жилья за весь прошлый год (82,2 млн).

В ноябре 2021 года возведено 1,3 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 39,3 тыс. жилых домов. Всего появилось 115,8 тыс. новых квартир.

С начала года построено 8,5 тыс. многоквартирных домов и 347,1 тыс. индивидуальных. Население построило 46 млн кв.м жилья, это 56,3% от общего объема жилья, введенного в январе-ноябре 2021 года.

Заметнее всего объемы строительства выросли в Еврейской АО (в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года), на Чукотке (в 2,1 раза) и в Мурманской области (в 2 раза).

Факторами, сдерживающими активность строителей сами строительные организации называют "высокую стоимость материалов, конструкций, изделий" (47%), "высокий уровень налогов" (31%), "конкуренцию со стороны других строительных фирм" (24%), "недостаток квалифицированных рабочих" (21%), "недостаток заказов на работы" и "недостаток финансирования" (по 18%).