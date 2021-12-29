Хабаровский край достиг коллективного иммунитета в 67 процентов

Хабаровский край достиг коллективного иммунитета к COVID-19 в 67 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

Перед наступлением Нового года власти края ослабили антикоронавирусные ограничения в связи с наметившейся тенденцией к стабилизации ситуации. С 29 декабря до 14 января общепит и развлекательные заведения в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре будут работать до часа ночи, однако посетители смогут войти туда только по QR-кодам.

С 1 января детские кружки, секции, другие организации дополнительного образования начнут работать в обычном режиме. Разрешены праздничные новогодние мероприятия для детей на улице с участием не более 30 человек одновременно.