На ипподроме в Якутске стая собак растерзала женщину

В Якутске женщина стала жертвой нападения собак. Возбуждены уголовные дела о халатности должностных лиц города и по факту гибели человека. Прокуратура Республики Саха (Якутия) проводит проверку соблюдения законодательства об обращении с животными, сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

Тело 53-летней женщины было найдено в районе Арктического государственного агротехнического университета. По данным СК, нападение произошло 29 декабря около 13 часов на территории ипподрома.

После осмотра места трагедии назначена судебно-медицинская экспертиза. Создана группа, в которую вошли опытные следователи. Им предстоит, в частности, изучить документы ведомств, ответственных за регулирование численности безнадзорных животных. Будет проверена также версия о возможном наличии хозяев у напавших на женщину собак, уточнили в главке СК по республике.