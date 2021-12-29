Почему елочные игрушки советской эпохи трогают людские души

Накануне Нового года во Владивостокском ГУМе открылась уникальная выставка елочных украшений. Гостям представили несколько витрин с редчайшими игрушками времен первых утренников СССР и с десяток елок в стиле разных десятилетий прошлого века. Среди экспонатов есть те, что застали сталинские репрессии 1930-х годов и Великую Отечественную войну, и те, которые увидели свет во времена хрущевской оттепели и брежневского застоя. Владелец коллекции - жительница Владивостока Ирина Кейчина - считает, что игрушки рассказывают историю нашей страны.

Ирина Кейчина давно сбилась со счета, сколько елочных игрушек в ее коллекции. Фото: Анна Бондаренко

Дворник под елкой

Увлечение Ирины и ее супруга началось больше 20 лет назад с переезда в новое жилье. Кейчины поставили большую живую елку, а когда начали украшать ее, поняли, что хотят вернуть игрушки своего детства.

- Так совпало, что в то время люди активно делали евроремонты, избавлялись, как им казалось, от хлама. Муж дал объявление, что купит старые елочные игрушки. Нам звонили, предлагали забрать просто так или за коробку конфет и бутылку шампанского. Мы все свозили домой, а потом поняли - столько нам и не надо! Так было положено начало коллекции. Сколько в ней сейчас игрушек, мы не знаем, перестали считать после первой тысячи, - разводит руками Ирина.

Пополняли собрание и люди, приходившие на выставки, которые уже стали традиционными для Владивостока. Кто-то приносил игрушки, понимая, что здесь они сохранятся лучше, кто-то просто благодарил за кратковременное возвращение в детство…

С приходом советской власти любимое в Российской империи Рождество сначала объявили пережитком прошлого, а затем, в конце 1920-х годов, официально запретили. Традиция отмечать праздник, правда, уже Новый год, возродилась в 1936 году, после появления в газете "Правда" статьи кандидата в члены Политбюро Павла Постышева, которая так и называлась: "Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!".

- Партия сказала, значит, надо делать. Но как? Указаний нет, так что первую елку устраивали как могли. Украшений для праздничного дерева не было, промышленных предприятий, которые бы их делали, тоже. Первые игрушки советской страны появились позднее, и были они из ваты. Их изготавливали артели, одна из них - ленинградская "Изокульт" - "Изобразительная культура", - рассказывает Ирина Кейчина, показывая свои ватные раритеты от "Изокульта": цирковых артистов, девочку с муфтой, почтальона, дворника. До наших дней дожили единицы подобных елочных украшений.

Игрушечные цирковые артисты на выставке живут в отдельной витрине. Акробаты и клоуны были очень популярны, а вошли в моду благодаря Иосифу Сталину, который обожал цирк.

Висели на елках 1930-х и шары: по стране шагала электрификация, заводы штамповали лампочки, но из-за несовершенства технологий было много брака. Из него-то и соз­давали новогодние украшения.

- Долго ходили слухи, что в 1930-е годы существовали елочные шары с изображением Ленина, Сталина и Маркса. Но все-таки это неправда. Если бы шар со Сталиным разбился, страшно по­думать, что было бы с уронившим его человеком, - продолжает Ирина.

Вот что на самом деле имело место, уверена коллекционер, так это инструкция по правильному украшению советской елки.

Настоящий медведь

На ее макушке должна была сиять пятиконечная звезда - один из символов СССР. На верхних ветках следовало размещать дирижабли, самолеты и парашютистов. На нижних - детей из ваты, которыми потом можно играть.

Место под елкой, где мы сейчас ставим фигурки деда-мороза и снегурочки, нужно было отдать представителям рабочих профессий - тем самым дворникам и почтальонам.

А еще поближе к звезде рекомендовалось повесить фигурку героя тех лет пограничника Никиты Карацупы. Легендарный защитник Родины был реальным человеком, в 1930-е годы охранявшим дальневосточные рубежи и задержавшим больше сотни шпионов и диверсантов.

- В нашей коллекции Никита Карацупа есть. Он пришел к нам по-соседски, - смеется Ирина. - Когда мы увлеклись собирательством игрушек, повесили объявление о покупке старых елочных украшений и в своем подъезде. Оказалось, что одна из наших соседок - дочь человека, который служил в органах и привозил домой идеологически верные игрушки, в том числе и Карацупу. Это уникальнейшая находка и гордость нашей коллекции.

Еще один любимчик Ирины - медведь из серии игрушек "Полярная почта".

Он появился благодаря полярной экспедиции "Северный полюс-1". В 1937 году четыре полярника и собака почти 300 дней дрейфовали на льдине, проплыв около 2000 километров. Они изу­чали течения, движения льдов, наблюдали за погодой. Имена отважных людей тогда знала вся страна.

Путь медведя в коллекцию Кейчиных тоже оказался непростым.

- Он был моей навязчивой идеей, друзья даже помогали собрать на него деньги. Но когда я его купила, то поняла, что это подделка! Невероятно расстроилась и стала искать подлинного: подняла половину Питера и Москвы - такие игрушки можно найти только там. Теперь у меня в коллекции есть настоящий медведь! - делится женщина.

В начале 1940-х стране было не до елочных украшений, но праздник оставался любимым.

- Игрушки той поры не самые красивые, - продолжает Ирина, расправляя хвост у неказистой проволочной кометы, пришелицы из тех суровых времен. - Их производили из остатков проволоки на таких заводах, как Москабель. Коллекционеры долго обходили подобные экземпляры вниманием, а обычные люди выбрасывали, так что сейчас это тоже большая редкость.

Судьба Буратино

Не всегда была простой и судьба елочных украшений 1950-1980 годов. Инструкций, чтобы правильно наряжать елки, уже не было, но игрушки все равно проходили строгий отбор. Образцы утверждали комиссии, куда обязательно входили партийные работники.

В 1950-1960 годы началось освоение космоса, в безвоздушное пространство отправились спутники и первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин, а на советские елки приземлились ракеты и люди в скафандрах.

В эти годы окрепшая советская власть поддерживала своих единомышленников во всем мире. Так в 1960-е появилась замечательная серия елочных украшений по мотивам сказки итальянского коммуниста Джанни Родари "Чиполлино". Художницу Ксению Воинову, создавшую любимца детей, даже наградили.

Немного позже она придумала несколько игрушек по мотивам сказки "Буратино". Они настолько не понравились ответственным лицам, что их решили не пускать в производство. Главная претензия была к папе Карло - его назвали буржуазным.

Сегодня за сохранившимися образцами идет настоящая охота коллекционеров.

- От людей, которые приходят на выставку, мы слышим самые разные истории, они смеются, иногда плачут. Игрушки трогают людские души. И уходят от нас люди со светлыми лицами и прекрасным новогодним настроением, - говорит Ирина Кейчина.