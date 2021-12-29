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29.12.2021 12:18
Рубрика: Экономика

Трутнев: Закон о льготном режиме на Курилах примут в начале 2022 года

Текст: Анастасия Селиванова

Закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах должен быть принят Госдумой в начале следующего года, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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"Уверен в том, что в начале будущего года мы его примем, и тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами", - сказал Трутнев в интервью "России 24".

По словам вице-премьера, работа на Курилах начнется с разбора ситуации с предоставлением земли. "Потому что не платить налоги - это хорошо, но этого мало. Надо, чтобы было где построить новые объекты, это прежде всего земля и энергетика. Нам надо на Курилах создать энергетику, причем, конечно, хочется создать энергетику чистую", - пояснил Трутнев.

Законопроект, о котором идет речь, предполагает, что налоговые преференции получат компании, впервые зарегистрированные на Курилах. Их освободят от налога на прибыль, на землю и транспорт, а также на имущество. Страховые взносы для этих компаний составят 7,6% в первые 10 лет, они также получат право пользоваться режимом свободной таможенной зоны.

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