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29.12.2021 05:25
Рубрика: Общество

Диетолог опровергла миф о "жиросжигающем" эффекте ананаса

Текст: Валентина Зотикова

Вопреки распространенному мифу, ананас не помогает сжигать жир. Об этом заявила в ходе онлайн-эфира врач-диетолог Оренбургского областного центра общественного здоровья и профилактики Галина Джорова.

Вместе с тем специалист подтвердила, что этот плод полезен для улучшения обменных процессов.

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- В составе ананаса содержится бромелайн, который способствует нормализации жирового обмена. Но уже имеющийся подкожный жир никакой бромелайн не растворит, - пояснила Галина Джорова.

Врач отметила, что пандемия сыграла определенную роль в увеличении числа людей с лишним весом: многие в этот период стали больше времени проводить дома, чаще баловать себя вкусностями. Стресс также служит спусковым крючком для переедания. Ведь еда - самый простой способ расслабиться. На сегодня каждый четвертый оренбуржец имеет избыточную массу тела, а каждый десятый страдает ожирением.

По словам диетолога, при составлении правильного рациона следует исходить не из веса и объема еды, а из ее калорийности. В среднем для женщины достаточно 1800 - 2200 килокалорий в сутки, для мужчины дневная норма составит 2500 - 2800. Белки, жиры и углеводы должны присутствовать в каждом приеме пищи.

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Эксперт напомнила формулу, по которой можно узнать, соответствует ли масса тела норме. Для этого нужно свой вес в килограммах поделить на рост в метрах, возведенный в квадрат. Полученная величина и будет индексом массы тела.

- Если такое отношение укладывается в диапазон 18 - 25, у человека все хорошо, можно не беспокоиться. От 25 до 30 - уже избыточная масса тела, фактор риска. А все, что выше 30 - это стадии ожирения, - констатировала Галина Джорова.

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