Год науки и технологий стал для Башкирии знаковым

Год науки и технологий в Башкортостане ознаменовался серьезными прорывами в инновационной сфере. Это и участие университетов в программе "Приоритет-2030", и строительство межвузовского студенческого кампуса, и создание карбонового полигона, и открытие молодежных лабораторий НОЦ. Объем федеральной поддержки программ развития университетов республики, заявивших 14 крупных стратегических проектов, превысит 1,3 млрд рублей.

В 2021 году были разработаны беспрецедентные меры господдержки ученых: учреждены гранты для молодых ученых, а для поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых, - региональные мегагранты, стартовала совместная программа с Российским научным фондом. Общая сумма такой грантовой поддержки составит около 400 млн рублей.

Об этом на расширенном заседании вузов и научных организаций Евразийского НОЦ мирового уровня сообщил глава региона Радий Хабиров.

На заседании присутствовали ректоры, научные сотрудники университетов Евразийского НОЦ, ученые, преподаватели и председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В режиме видеоконференцсвязи приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, который обратился к ученым с приветственным словом, и заместитель министра Дмитрий Афанасьев.

- В стране считанные единицы регионов, которые имеют такую влиятельную, глубокую и проработанную стратегически ориентированную программу развития научно-образовательного и инновационного комплекса. Потенциал Башкортостана очень высок. И мы уверены, что республика сделает мощный шаг вперед. Федеральное министерство абсолютно разделяет и поддерживает все ваши начинания и готовы участвовать в обсуждении возникающих проблем. Символично, что в Год науки и технологий мы принимаем решение о создании нового крупного вуза в республике. Тот задел, который обозначил Президент страны в рамках Года науки и технологий, республика обеспечит реализацией своих прорывных научно-образовательных проектов, в том числе и через создание объединенного вуза, - сообщил Дмитрий Афанасьев.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ мирового уровня

Он отметил высокий научно-технический потенциал региона и озвучил, что федеральное министерство поддерживает и разделяет все новаторские подходы руководства региона по обеспечению научного развития.

Сенатор Лилия Гумерова обратила внимание, что 2021 год стал беспрецедентным с точки зрения внимания государства к отечественной науке.

- По данным опроса ВЦИОМ, уже 64% опрошенных хотят, чтобы их дети выбрали работу в научной сфере, а 78 % - в области технологических и инженерных проектов. И это хороший результат, - привела статистику Лилия Гумерова.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ мирового уровня

Радий Хабиров озвучил перспективы развития науки в Башкортостане, связанные с созданием многофункционального вуза нового типа - Уфимского университета науки и технологий, передачей в университеты инновационной инфраструктуры, созданием сети полилингвальных гимназий, вхождением в федеральные проекты "Передовые инженерные школы" и выделением дополнительного финансирования на реализацию программ развития вузов.

- Начав движение с НОЦ, мы уже привлекли в наши университеты и научные организации более 3,5 миллиарда рублей, - отметил он.

В завершении заседания Радий Хабиров вручил государственные награды республики и государственные премии Башкортостана в области науки и техники.