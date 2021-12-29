Январские каникулы жителям Башкирии предложили провести с пользой

Чтобы получить яркие впечатления и испытать положительные эмоции, вынырнув из повседневной рутины, не обязательно ехать за тридевять земель. Все это может дать отдых в Башкортостане. Благо на посленовогодние дни практически каждая туристическая компания подготовила свои предложения.

Прогулка на лошадях, привычных к разным седокам, и потому терпеливых, запомнится надолго. Фото: Из архива Алии Халиковой

Поездка удастся, если к ней хорошенько подготовиться. Главное - одеться потеплее. Потому что большую часть времени придется провести на свежем воздухе.

Стандартом активного отдыха в нашей республике традиционно считается посещение горнолыжных центров с выездом на озеро Банное. Также есть масса других маршрутов и локаций, где туристам рады.

Даже те, кто приезжает в горнолыжный центр Мраткино или Абзаково, не прочь разнообразить свой досуг. И это можно сделать в том же Белорецком районе, в частности, на хуторе Яндык. Здесь можно отдохнуть в гостевых домах, а затем отправиться в поход. Маршруты на выбор: например, снегоходные на Большой Иремель. Шести-семичасовой тур на вторую по высоте гору Башкирии обойдется в две тысячи рублей с человека плюс 200 рублей за входной билет в природный парк. На снегоходах можно доехать буквально до подножия горы и пройти до нее пешком всего километр. На снегоходах гоняют также на вершины Ялангас, Яндык, Арвякрязь, Кирель. Ведь Белорецкий район - это горы и лес, красивые в любой сезон.

Также из хутора Яндык совершаются экскурсии на Инзерские зубчатки, на горы Малиновая, Крака, Айгир и даже в Бурзянский район - в пещеру Шульганташ (Капову) с наскальными рисунками эпохи палеолита.

- Все туры однодневные, но у гостей всегда есть выбор скомбинировать отдых и в разные дни посетить ту или иную достопримечательность, - говорит основатель туристической компании Алия Халикова. - Самая главная наша изюминка - это лошади! От них туристы - и бывалые, и новички - приходят в полный восторг. Ежедневно мы катаем людей в санях, верхом. Длительность таких прогулок от 15 минут до пяти часов. Они проходят на хуторе Яндык, который расположен у подножья хребта Маярдак, в двух километрах от Серменево, если ехать по трассе Уфа - Магнитогорск. Здесь и сказочный зимний лес, и скалы, и горный массив. На некоторые вершины мы обязательно поднимаемся.

Проживание в гостевых домах обходится в 700 - 1000 рублей в сутки на человека, в каникулы - в два раза дороже. Вопрос питания надо обсудить заранее.

На хуторе разводят кроликов, кур, овец. Детям очень нравится с ними возиться, играть, гладить и кормить. Так, активный отдых органично совмещается с агротуризмом.

Но если хочется окунуться в деревенскую жизнь с головой, в духе "испытано на себе", то надо выбрать специализированный тур "В гости к бабушке" и отправиться в Стерлибашево. К слову, он получил Гран-при Всероссийского конкурса "Маршрут года - 2021".

- Я родом из сельской местности и знаю, что сельские туры помогают сохранить культуру и традиции местного населения, возвращают людей к истокам, - говорит организатор маршрута Лейсан Сулейманова.

Тур пользуется огромной популярностью, потому что в деревне у бабушки все натуральное и аутентичное - и еда, и предметы быта. И бабушка самая настоящая, это постоянно проживающая в деревне Ляля-апа, уроженка этих мест.

Под ее руководством гости пробуют изготовить сумочку-кисет, который называется янсык, а на гастрономических мастер-классах учатся готовить национальные блюда - баурсак, кыстыбый, беляши, бишбармак, которыми потом и угощаются, запивая душистым и полезным чаем с травами.

Ляля-апа (справа) делится с гостями своими рецептами баурсака (кондитерского изделия из особого теста). Фото: Из архива Ляйсан Сулеймановой

Примечательно, что баурсак не обычный, а именно стерлибашевский - в составе теста есть секретный ингредиент, о котором узнают только участники мастер-класса. К слову, то, что они научились готовить такое яство, подтверждается сертификатом.

На память об этом этнографическом туре можно сфотографироваться в национальной одежде.

В январе запланированы поездки на 3 и 9 число, а 7-го в Стерлибашево приедет целая группа из Екатеринбурга. Теперь о цене: в обычные дни стоимость на одного человека - 3300 рублей, в новогодние - 3500.

Если продолжать гастрономическую тему, а праздники к этому располагают, то нельзя обойти вниманием фестиваль "Бирские пельмени", который пройдет в старинном купеческом городе 8 января.

Как и в прошлом году, там будет Дед Мороз, елка, конкурсы с призами, захватывающие представления и яркий праздник. Но гвоздем программы, конечно, станут пельмени, которые в этот день можно отведать аж в 15 вариантах.

Башкирия изобилует достопримечательностями. Кто-то едет осматривать их самостоятельно, но если не хочется заморачиваться организационными вопросами, стоит обратиться к опытным проводникам.

Так, в дни новогодних каникул и после них - 2 января, 7 января, 23 января, 13 февраля проводится тур по маршруту Павловка - родник Красный Ключ и Успенский Свято-Георгиевский монастырь. Все это можно успеть осмотреть за день, выехав из Уфы в 9 утра и вернувшись в 19 часов. Стоимость тура - 1700 рублей, для студентов-очников, детей и пенсионеров - 1500. Питание сюда не входит, о нем нужно позаботиться самим.

Зульфия Асылова, которая организует такие поездки, изучила Башкирию вдоль и поперек. И ей хочется познакомить людей, прежде всего живущих здесь же, с интересными историческими местами, такими, например, как священная гора Нарыстау, Чишминские мавзолеи и с десятком других.

Бывая за границей, все охотно "клюют" на сказки о чудодейственных источниках, окунаются в них в надежде оздоровиться, но когда им предлагают сделать то же самое на родной территории, воспринимают это скептически. А напрасно. Родников, о которых народ слагал легенды, в каждом районе немало. Но популярны те из них, которые хорошо разрекламированы. Например, Красноусольские источники, известные с XVI века. Вот уж куда не зарастает туристская тропа! Неподалеку от них, на горе - храм, место явления Табынской Богоматери. Все это находится в Гафурийском районе, где стала достопримечательностью еще одна локация - страусиная ферма, где живут не только эти представители африканского континента, но также верблюд, лиса, енот, разные птицы.

Страусиная ферма, к слову, входит в программы разных туроператоров. Как и Аскынская пещера, известная своим реликтовым ледником, который не тает и летом, но зимой особенно красив. Если хочется не только посмотреть, но и узнать что-то новое, лучше выбрать "Поход с геологом". Во время прогулки среди ледяных природных скульптур профессионал и пропагандист научных знаний Фаниз Ардисламов расскажет, как возникла эта пещера и почему она ледяная.

В тему

Маршрутов, по которым готовы провести туристов, огромное количество. Но, выбирая их, нужно обратить внимание на туркомпанию. Она должна работать легально и иметь хорошую репутацию. И, конечно, нелишне прочитать отзывы о поездках - сарафанное радио никогда не обманывает.