Как ижевский дворник стал "братом" Деда Мороза в соцсетях

В столице Удмуртии многие считают, что зима наступает только тогда, когда появится первая снежная картина дворника Семена Бухарина. Он рисует на снегу своим немудреным дворницким инструментом. В коллекции - портреты, иллюстрации к произведениям литературы, копии известных картин. Поклонники, а их у Бухарина немало, считают его творения настоящим искусством, которое, к сожалению, исчезает слишком быстро.

Семен Бухарин обычно рисует во дворе школы картины для учеников, но перед Новым годом решил вдохновить журналистов "Российской газеты" Фото: Оксана Ильина

Известным на всю Россию Семена Викторовича сделали социальные сети. Ученики ижевского лицея, где он работает дворником, начали выкладывать фотографии его творений. Ничего особенного - цветы, узоры, пожелания доброго утра или поздравление с Новым годом, только нарисованы они метлой и лопатой на школьном дворе.

- Со мной люди незнакомые начали здороваться, руку жать, - объясняет Семен Бухарин. - Мы, говорят, видели ваши рисунки в "Инстаграм", а я знать не знал, что это, запомнил только "сто грамм".

Работать в школу Семен Викторович пришел уже пенсионером, после того как трудился шахтером, рыбаком, пожарным. Поскольку право на пенсию получил еще достаточно молодым - 60 лет ему исполнится только в 2022 году - решил, что обязанности дворника вполне осилит. Рисовать же "черным по белому" начал, чтобы порадовать учеников. Бухарин уже перерисовал почти всех писателей и поэтов школьной программы - Пушкин, Достоевский, Лермонтов, Гоголь. "Вечера на хуторе близ Диканьки" появились, когда выпускники готовились к итоговому сочинению.

- По большей части рисунки, конечно, спонтанные. Иногда уже домой надо ехать, а думаешь, смотришь - вот он лист белый лежит. И начинаю рисовать. А утром все просыпаются и видят, - говорит художник.

Творит Бухарин обычно без свидетелей, считает, что искусство прилюдно не рождается, но исключения, конечно, делает. Например, для журналистов, которые все еще пытаются найти подвох и выяснить, как это художнику удается соблюдать пропорции, ведь на снегу предварительные эскизы не сделаешь, приходится писать сразу на чистовик.

- Как-то приезжали репортеры, а дело было уже весной, и снега почти не осталось, - вспоминает Бухарин. - Но раз приехали, надо что-то изобразить. Снег пришлось скидывать с крыши и козырьков. Набросал, разровнял и нарисовал им Эйфелеву башню.

Башню Семен рисовал для организаторов церемонии вручения премии "Сирано". В 2016 году французская газета, издаваемая в Москве, назвала его "Художником года" и вручила приз - хрустальный нос известного драматурга. Через пять лет, этой весной, он победил в программе о талантах на одном из федеральных телеканалов, доведя членов жюри до слез. Хотя не делал ничего необычного: просто убирал искусственный снег под красивую музыку.

Но его настоящая жизнь в лицее, где он не только дворник, а еще и завхоз, и с недавнего времени преподаватель допобразования.

Фото: На спецовке Семена Бухарина - автографы его учеников, коллег и гостей школы.

- Чему учу ребят? Да, наверно, смотреть, видеть, наблюдать, - размышляет Бухарин. - А использовать потом можно все, что есть под рукой, - губки для посуды, палки, куски ткани, не важно. Главное - рисовать.

У Бухарина есть рабочая куртка, в которой вот уже несколько лет он убирает снег, на ней рисунки, подписи и пожелания лучших людей на свете, как считает Семен, - это его ученики, коллеги-учителя, гости школы.

"Российскую газету" Семен Бухарин поздравил на своем рабочем месте, в школьном дворе. Пожелал журналистам и их читателям крепкого здоровья в новом году, потому что все остальное можно нарисовать.

Про "Инстаграм" я запомнил только "сто грамм"

На спецовке Семена Бухарина - автографы его учеников, коллег и гостей школы.

Семен Бухарин обычно рисует во дворе школы картины для учеников, но перед Новым годом решил вдохновить журналистов "Российской газеты".