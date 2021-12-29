Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Безопасной дозой для организма человека дозой алкоголя можно считать бокал (150 граммов) вина - при условии, что крепость напитка не превышает 4-5 градусов. Об этом заявил в ходе онлайн-эфира, организованного Оренбургским областным центром общественного здоровья и профилактики, главный нарколог регионального минздрава, заслуженный врач России Владимир Карпец.

Отвечая на вопрос, можно ли пить по бокалу вина каждый день, специалист привел в пример опыт Италии, где пользуются популярностью вина с низким содержанием алкоголя.

- Это молодое свежее вино, которое не дает даже пограничной дозы: состояние после употребления 150 граммов такого напитка не регистрируется как опьянение, - отметил эксперт. - А когда вы берете бутылку красного вина крепостью 12 градусов и выше - это равноценно 200 граммам водки. Такое вино ни в коем случае каждый день пить нельзя - это приведет к серьезной зависимости. Человек со временем перейдет на более крепкие напитки.

Что касается предстоящих праздников, которые по традиции сопровождаются застольями со спиртным, главный нарколог области констатировал, что основной наплыв пациентов с алкогольной интоксикацией в стационары отмечается в последние дни новогодних каникул.

- Во время пандемии число случаев белой горячки немного - процентов на 4-5 - выросло. Но все равно по области эти цифры раз в пять меньше, чем 30 лет назад, - подчеркнул Владимир Карпец. - Основная масса таких пациентов - не молодежь, а люди в возрасте 40 - 60 лет. Для того чтобы в предстоящие праздники с вашими близкими ничего подобного не произошло, друзьям и родственникам хронических алкоголиков надо помнить золотое правило: такому человеку нельзя предлагать даже бокал шампанского. Ему лучше вообще не садиться за стол со спиртным. Сам он должен помнить, что любое возлияние для него чревато белой горячкой или смертью.

Говоря о культуре употребления алкоголя, врач дал совет, как отказаться от выпивки в компании.

- Когда друзья поднимают тост "за здоровье", можно тоже вместе со всеми поднять бокал, чокнуться, пригубить и поставить на стол, пошутив: "А я - за здоровый образ жизни!", - сказал Владимир Карпец.