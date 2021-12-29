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29.12.2021 20:20
Рубрика: Власть

Саратов станет больше Санкт-Петербурга

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 298(8649)
В пять раз - до 2100 квадратных километров - увеличится с 1 января 2022 года территория Саратова - в состав городского округа вошел пригородный Саратовский муниципальный район. В результате город, где проживают около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга и вторым в нашей стране после Москвы. Какие плюсы и минусы, что ждать жителям?
Город на Волге расширяет свои границы. Фото: РИА Новости Город на Волге расширяет свои границы. Фото: РИА Новости
Город на Волге расширяет свои границы. Фото: РИА Новости

Город на Волге начали расширять еще в прошлом году, когда были присоединены два соседних сельских муниципальных образования: Багаевское и Красный Текстильщик. За объединение выступила мэрия Саратова. Идею поддержала и область.

Фото: iStock
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В администрации Саратова объясняли, что расширение границ нужно для развития. Кроме того, муниципалитет получит преимущество при участии в федеральных программах. А как же жители окрестных территорий? Им сулят новые рабочие места, повышение уровня жизни и улучшение инфраструктуры. "Границы между Саратовом и пригородом стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане - в областной центр на работу, учебу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура", - объясняет глава города Михаил Исаев. Тем не менее не все жители пригородных сел захотели стать горожанами. Где-то на общественных слушаниях люди высказывались против присоединения к областному центру. Больше всего они боялись лишиться льгот. И тут же спрашивали, что будет с оптимизацией школ, детсадов, ФАПов и сельских больниц. В мэрии успокаивают: все 79 сел, которые вошли в состав городского округа, сохранят статус сельских поселений, а у жителей останутся все льготы. Обещали власти не сокращать и социальную инфраструктуру.

И это не последнее объединение: председатель областного отделения Союза архитекторов России, бывший главный архитектор Саратова Владимир Вирич говорит, что в регионе продолжается разработка Стратегии развития Саратовской агломерации. Помимо Саратова и Саратовского района агломерация включает еще ряд территорий, в том числе город Энгельс на соседнем левом берегу Волги. "Каждому муниципалитету, прежде чем принять какое-то решение, нужно согласовать его с другими связанными с ним территориями. В этом плане территориальное расширение Саратова должно сыграть положительную роль. С одной стороны, это укрепление властной вертикали, с другой - более стройная и ясная административная система", - считает эксперт.

По словам Вирича, все крупные градостроительные проекты должны управляться из единого административного центра. Это универсальная закономерность, которая работает не только в России, но и во всем мире.

Границы между Саратовом и пригородами стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане - в областной центр на работу, учебу, в магазины

Сейчас как раз на территории Саратовского района реализуются крупные инфраструктурные и логистические проекты. Два года назад здесь было завершено строительство нового аэропорта "Гагарин". Сейчас РЖД ведет масштабный инвестпроект - строительство Западного железнодорожного обхода Саратова. Здесь должна пройти и новая автомагистраль, которая соединит Урал и Поволжье с черноморскими портами.

Комментарий

Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХиГС:

- Согласно внесенному в Госдуму законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления в его новой редакции, в перспективе предполагается ликвидировать поселения как саму форму муниципальных образований. Поэтому вскоре вся территория субъектов Федерации должна быть разделена между городскими и муниципальными округами.

Скорее всего, можно во многих случаях ожидать приращения крупных городов за счет ближайших пригородов, куда уже устремились или собираются устремиться девелоперы. Фактически в этом процессе нет ничего необычного. Да, столичные центры растут, вымывая население из малых городов и сельской местности. Иногда формирующиеся агломерации требуют изменения административного статуса, что дает новые перспективы для жителей таких бывших пригородов в виде повышения транспортной доступности, обеспеченности разного рода бюджетными услугами. Однако при этом происходит и потеря сельского статуса, который в отдельных случаях выгоден для жителей. Но в целом все равно процесс урбанизации пока рассматривается как позитивный тренд.

Подготовила Ольга Бухарова

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