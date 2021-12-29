Саратовский гончар научит тысячу детей и взрослых делать игрушки

Саратовский гончар и писатель Петр Африкантов и его помощники собрались обучить тысячу преподавателей и школьников изготовлению глиняных игрушек. Проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Лошадка или крокодил?

Незадолго до новогодних праздников я попал на очередное такое занятие для учеников пятых-шестых классов одной из городских школ.

Сначала под руководством помощников Африкантова дети с увлечением раскатывали глиняные колбаски.

Потом в дело вступил сам Петр Петрович, показал простейшие приемы лепки игрушки. По словам мастера, самое сложное - сухое и мокрое заглаживание изделия. Этому гончар каждого учит индивидуально. Он берет пальчик ученика и водит им по изделию. Показывает, как намочить подушечку пальца и потом отряхнуть ее так, чтобы не осталось капелек воды, иначе, как выражается мастер, "болото получится" при заглаживании.

- Пока ты сам пальцем ребенка не притронешься к глине, он не поймет, как это делать, главное ни в каком пособии это нельзя описать, можно только почувствовать, - утверждает мастер.

Больше всего из рук юных умельцев вышло лошадок, у некоторых получились собачки, а один мальчик, который лепил первый раз в жизни, сразу изваял ... крокодила с зубастой пастью.

Чуть сложней слепить не просто игрушку, а глиняную свистульку, но и с этой задачей ученики мастера вполне справляются, используя в качестве инструментов обычный карандаш или фломастер и любой ножик, который подходит для разрезания глины.

Ямчатая и штампиковая

Петр Петрович мне объяснил, чем саратовская игрушка отличается от каргопольской или дымковской. У местной игрушки не случайно название "ямчатая" или "штампиковая". На сырой глиняной поверхности игрушки делаются специальными штампиками самые простые геометрические углубления: точка, отрезок, треугольник, круг. В дальнейшем эти ямки-углубления закрашивают красками или, как в старину, разноцветной глиной.

Как считает мастер, с помощью такого ямчатого рисунка можно передать настроение или даже характер игрушки: сделать ее веселой и озорной или задумчивой и серьезной.

Гончары создают рисунок деревянными штампиками разной геометрической формы. В то же время штампиком может служить торцевая часть обычного карандаша или фломастера. Вот так и создается рельефная роспись саратовской глиняной игрушки. Интересно, что такого рисунка нет на игрушках из других регионов.

Петр Африкантов стал мастером-игрушечником уже в зрелом возрасте. Много лет проработал журналистом, потом в местном книжном издательстве. В "лихие девяностые" ушел в другую сферу - стал преподавателем дополнительного образования.

- Вел кружки по шахматам, литературного творчества и по лепке из глины, но все мои ученики, даже из других кружков, почему-то больше всего хотели лепить, - вспоминает Петр Петрович.

Так постепенно выстраивался новый жизненный путь. Причем изготовлением именно саратовской глиняной игрушки он занялся не сразу. Напутствие заниматься этим ремеслом получил от известного мастера и популяризатора народного творчества Виктора Солдатенкова.

В качестве инструментов - обычный карандаш и любой нож для глины

Вокруг Виктора Васильевича в конце 90-х-начале 2000-х годов в Саратове собирался круг мастеров-единомышленников. Однажды один из них рассказал об опыте изготовления глиняной игрушки по образцам из других регионов. Тогда Африкантов и другие мастера возразили: мол, в Саратовской области есть своя традиция. А Солдатенков и предложил Африкантову: "Вот ты этим и займись".

Как советская власть свистульку приговорила

Когда говорят, что он возродил изготовление саратовской игрушки, Петр Петрович сразу начинает с этим спорить. Сам себя он считает продолжателем традиции.

Предки Африкантова - из саратовского села Малая Крюковка. Мастеров-игрушечников в его роду несколько поколений. Игрушки делали из серо-белой глины, месторождение которой было рядом с деревней. Сейчас такого села на карте области уже нет. Но Петр Петрович написал о прежних мастерах-игрушечниках большую книжку, собрал рассказы своих односельчан и родственников под одной обложкой.

Глиняные игрушки делал дед Африкантова Андриян Илларионович. Игрушки отвозил и продавал на Сенной рынок в Саратов. Там же торговали своими свистульками другие мастера.

Для последнего игрушечника из Малой Крюковки семейный бизнес закончился вместе с началом коллективизации. Когда в колхоз забрали лошадь, не на чем стало возить игрушки на продажу в город, так постепенно угас промысел.

В сельском доме Африкантовых игрушки еще долго хранились, стояли на полках в горнице. Когда решили переселиться в город, машина, которая перевозила семейное имущество, попала в серьезную аварию, хозяин и его жена угодили в больницу, а игрушки просто пропали.

Сам Петр Петрович многие секреты и премудрости ремесла перенял у своей тети Пелагеи Андрияновны, которая тоже делала глиняные игрушки.

Долгое время искал подходящий материал. Глиняные игрушки либо просто высушивают, тогда они называются - "сушка", либо обжигают в костре, горне или муфельной печи - "жженка". Игрушка "жженка" получается красивого золотистого цвета. Обожженные игрушки более долговечные и прочные, но в окрестностях Саратова для них нет подходящей глины, потому что в большинстве месторождений примесь извести. Выручил случай. Однажды Африкантов помог водителю грузовика починить сломавшуюся машину, а в разговоре тот упомянул о месторождении глины в карьере за поселком Елшанка. Как раз эта глина и послужила мастеру основой для игрушечного производства "жженки".

От гуделки до окарины

Самая распространенная глиняная игрушка - свистулька. Делается она в виде какого-нибудь животного: петушка, бычка, барашка. Свистулька побольше с несколькими отверстиями называется - гуделка. Каждое отверстие дает свою музыкальную тональность А еще есть окарины. Это уже настоящие музыкальные инструменты, на которых благодаря разным отверстиям можно сыграть целую гамму.

Сейчас более ста игрушек Африкантова находится в Художественном музее имени Александра Радищева. Коллекцию музей приобрел сразу после одной из выставок. А одна из работ художника - "Охота с лайками на медведя" - на выставке в Москве была отобрана в фонд культурного наследия ЮНЕСКО.

Однако сам мастер, как признается, больше всего радуется тому, что его ремесло продолжается. У него есть ученики и последователи.

- Саратовские игрушки редко делали в виде людей, чаще - в виде животных, но на последней выставке областной палаты ремесел одна из наших художниц представила коллекцию полностью "человеческих" глиняных игрушек. Было очень интересно, - поделился Петр Петрович.

Зачем глиняная игрушка нужна современному школьнику, который недостатка во всяких других играх и игрушках явно не испытывает?

- Ребенку всегда интересно сделать что-то своими руками и забавно потом с этой свистулькой играть, а одновременно он воспитывает свой слух, душу и разум, - считает мастер.

О народном творчестве

В этом году Петр Африкантов написал рассказы о трех знаменитых символах - саратовских гармошке, калаче и игрушке. Как он объясняет, ни в одном источнике не сохранилось точных сведений о тех, кто их придумал. Неизвестно, кто испек первый калач, кто колокольчики придумал на гармошку повесить, украсить игрушку ямчатой росписью.

- Вам жалко, что этих имен мы не знаем или так и должно быть?- спрашиваю.

- Не жалко. Но если эти знаки на саратовской игрушке есть, значит, их кто-то оставил. Да, может быть, это не совсем было так, как мы теперь представляем, может, совсем не так. В рассказах я старался приблизиться к сегодняшней реальности и нашему восприятию. Надеюсь, читатель скажет: "Да это так и было, верю Петру Петровичу!" - улыбается мастер.

Компетентно

Татьяна Царева, заведующая научно-просветительским отделом Радищевского музея:

- Саратовская игрушка - историко-культурное наследие нашего края. Этот промысел сложился здесь давно, и благодаря Петру Петровичу Африкантову его удалось сохранить. Саратовская игрушка веселая, добрая, нарядная. Каждая народная игрушка по-своему уникальна, это наши традиции, которые нужно сберечь. В музее мы тоже проводим для детей мастер-классы по саратовской игрушке и в проекте, который поддержал Президентский фонд культурных инициатив, принимаем участие.