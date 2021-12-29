Социолог из Самары рассказал о причинах внутренней миграции

Чем города-миллионники за границами МКАД могут привлечь и удержать амбициозных и талантливых молодых людей, чтобы завтра в центре страны не пришлось раздавать бесплатные "волжские гектары" приезжим? Об этом и многом другом в "РГ" состоялся разговор с доктором социологических наук, президентом Фонда социальных исследований, завкафедрой социологии и психологии СГЭУ Владимиром Звоновским. Он также презентовал редакции и свою новую книгу - "Молодежь. Смена поколений".

Владимир Борисович, недавно завершилась Всероссийская перепись населения и вдруг какому-то городу посчастливилось выбиться в миллионники, хотя при нашей демографии - это фантастика? А насколько муниципалитету выгодно быть таким большим?

Владимир Звоновский: В численности населения для региона, конечно, заложен экономический интерес. Но миллионниками города в наше время чаще становятся не от демографического взрыва или притока мигрантов, а присоединив к себе несколько больших деревень. Так было с Волгоградом, Воронежем. А вот Самара все не может включить в свой состав ни Южный город, ни Кошелев-парк, которые, по сути, являются городскими микрорайонами, но формально принадлежат Волжскому району области, и их жители не хотят терять сельские льготы по ЖКХ, транспортному налогу, доплаты учителям и врачам.

Самарско-Тольяттинская агломерация, призванная объединить два больших и столь разных города, какие преимущества дает власти, бизнесу и, главное, жителям?

Владимир Звоновский: Выгоды несомненны. Во-первых, это расширение рынка рабочей силы. Конечно, есть люди, которые и сегодня ездят на работу из Автограда в областной центр, но их мало. Чтобы рынок труда был единым, дорога от одного до другого центра должна занимать не более часа. Тогда это будет действительно агломерация, которая позволит человеку, если у него проблемы с работой в одном городе, найти ее в другом. Увеличится выбор и у работодателей. Плюс - развитие всей территории между городами: новые дороги, микрорайоны, предприятия.

Регионы, и Самарский в том числе, много делают для комфорта жизни людей. Но умная и амбициозная молодежь все равно стремится в столицы. Говорят, что в Самаре хорошо жить небедному пенсионеру (есть медицина, природа прекрасная, Волга и относительно несуетно), а вот молодежи реализоваться негде. Вы разделяете эту точку зрения?

Владимир Звоновский: С последним утверждением, пожалуй, соглашусь. А по поводу миграции в крупные центры - так это мировая тенденция. В каждой стране есть города, которые развиваются быстрее других. Но вот когда начался локдаун, некоторые заговорили о том, что народ испугался и поехал в деревни, отчего там даже выросли цены на дома. Да никуда никто не переехал! Недвижимость на селе дорожает так же, как и в городах: если вы работаете из дома, а удаленку практикуют все шире, то и жилой площади нужно больше, не сидеть же с ноутбуком на кровати? Спрос растет, а строят-то меньше - вот цены и поднимаются процентов на 20 в год.

То есть пандемия не изменила вектор миграции, все по-прежнему "В Москву, в Москву...". Но ведь у вас есть интернет, ноутбук, и можно работать на мировую фирму хоть из Самары, хоть с дачи.

Владимир Звоновский: Выполнять подрядную работу, конечно, можно, и это будет очень комфортный вариант. Но если вы хотите вести за собой людей, организовать команду, наладить выпуск инновационного продукта, то вам нужно не виртуальное, а тактильное общение с людьми. Даже секс в плане размножения, сами понимаете, неэффективен по интернету (смеется). А в это время столицы предлагают уникальные возможности и в плане самореализации, и в плане более высоких зарплат, так что нет повода не уехать.

Самарские вузы тем временем вместо уехавших медалистов пополняют выпускники школ малых городов.

Владимир Звоновский: Это уже хорошо, что к нам едут учиться из других регионов, значит, наши вузы дают хорошее образование, в первую очередь медицинский, национальный университет им. Королева, технический университет. Пополняться иногородними они будут всегда, ведь количество мест в них больше, чем число выпускников 11-х классов в Самарской области.

Ситуация осложняется еще тем, что существует диспропорция между числом выпускников, подающих документы на гуманитарные и технические специальности. Например, физику на ЕГЭ у нас сдают 36 процентов выпускников, а она необходима в 48 процентах бюджетных мест. А экзамен по обществознанию выбирают 56 процентов, а мест для них в университетах только 18 процентов. И получается, что гуманитариям нужно выдержать куда более серьезный конкурс при том, что технические факультеты не могут заполнять бюджетные места, даже принимая тех, кто просто не получил "неуд" на ЕГЭ. Как вам такие троечники, которые завтра будут работать в авиации и космонавтике, на АЭС или управлять какой-нибудь высококритичной системой, например, госуслугами?

Социальное пространство за последние десятилетия изменилось радикально, наши дети - они же только по генам нашими остались...

Владимир Звоновский: Да, на молодежи это особенно заметно. Начнем с того, что в 1989 году ее в России проживало 22 процента, а старшего поколения - 15. А сейчас молодых людей всего 17 процентов, а 60 плюс - 21. По сути, эти возрастные категории поменялись местами. И вот у вас, скажем, появился новый молодежный продукт - музыка, компьютерная игра или практика поведения на дискотеке - неважно, важно то, что людей, с которыми вы непосредственно общаетесь, будет недостаточно для реализации проекта. Из-за низкого спроса новый продукт будет слишком дорогой. Значит, надо ехать туда, где много молодежи?

С трендом, да еще и с мировым, спорить бесполезно. И вот представим, что все умные и деловые люди покинули свою Самару, Саратов, Пензу, Нижний и подались на Красную площадь. Нам что, "волжские гектары" раздавать мигрантам, чтобы территория не опустела? А вот самарский губернатор всем выпускникам, которые пошли в родные вузы и ссузы, выплатил по 10 тысяч рублей...

Владимир Звоновский: Очень хорошее решение и мера поддержки семей, где есть студенты. Только вот на решении остаться, если у молодого человека были планы на переезд, оно никак не скажется.

Как мы реально можем удержать хороших выпускников школ? Здесь нужен контакт с вузами, с инициативными преподавателями. Например, в национальном университете есть преподаватель Андрей Чернов, который занимается спутниковыми съемками территорий. И вот он со товарищи задался вопросом, почему к ним приходит мало ребят с хорошими баллами ЕГЭ. Перед приемной кампанией они провели хорошие рекламные акции, и к ним пришли лучшие дети, вступительный балл сильно поднялся. Однако это не сказалось на университете в целом, конечно. Поэтому считаю, что нужно поощрять, теми же грантами, людей в конкретных подразделениях, которые добились больших успехов в приеме студентов, чем прежде.

В плане же "борьбы" за классных специалистов с Москвой, то это бесполезно. Столица предлагает такие условия, от которых сложно отказаться, особенно молодому человеку. И по окладам в том числе. В принципе, в Самаре как большом городе - то же самое: безработица практически нулевая, но денег поменьше, дело не такое интересное. Смотрите, ведь уже давно появилось "челночное" трудоустройство в столице, когда человек там неделю работает, дома неделю отдыхает. Это особенно актуально для близлежащих городов - Саранска, Пензы, Ярославля, Твери. Нижний Новгород таким образом потерял огромное количество врачей, которые в столице оказались более востребованными и оплачиваемыми. Нижегородский губернатор даже одно время радостно заявлял, что услуги акушеров будут оказывать сотрудники почты. Как вам такое? Самара тут пока не в тренде из-за скоростного сообщения. Поезд должен идти быстро, чтобы человек уснул уже дома.

Острый вопрос

Как сделать так, чтобы человек на своей малой родине не только спал, но и работал?

Владимир Звоновский: Если говорить о политике больших городов, к которым Самара, несомненно, относится, то сегодняшний тренд - это кластеры. Надо не бороться со столицей, что, еще раз повторю, бессмысленно, а отстаивать свой кусок пирога, создавать что-то уникальное, используя местные преимущества. В 2017-2018 годах, к примеру, была идея создать у нас авиационный кластер. Были договоренности и с "Люфтганзой": авиакомпании нужно время от времени проводить техосмотр своих самолетов, а на огромном пространстве от Лейпцига до китайского Чуньцина, куда они летали, до сего не было ни одной собственной ремонтной базы. Они и планировали ее создать в нашем "Курумоче", это бы не только обеспечило сотни только прямых рабочих мест, но и сильно подняло статус нашего аэропорта. В Самарской области для этого были и компании, которые строят самолеты, и те, что производят авиационные двигатели. Почему не открыли? Это вопрос к эффективности регионального менеджмента.

Из нового и уникального могу назвать фестиваль "Волга-фест", который летом с большим успехом прошел на набережных и, кстати, вошел в топ-10 лучших туристических мероприятий в стране. И ожидаемое в сентябре 2022 года открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре. Я думаю, что раз уж там изначально была заводская фабрика-кухня, то и надо развивать помимо выставочных экспозиций, площади-то огромные, тему еды: кафе, рестораны, гастрономические музеи. Я, в частности, предлагал открыть в галерее, посвященной модерну, музей старинной русской водки. Работают музеи утюга, кошек и мышек, а вот водки - нет. Зато есть коллекционер, есть собрание уникальных напитков - надо работать над концепцией и экспозицией.