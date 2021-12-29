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29.12.2021 14:36
Рубрика: Власть

В Чувашии введут QR-коды для посещения гипермаркетов

Текст: Сергей Кирсанов

Посещение гипермаркетов в Чувашии станет возможным только при предъявлении QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном коронавирусе не более шести месяцев назад. Соответствующий документ подписал глава республики Олег Николаев.

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Дополнительные ограничения распространяются на объекты со смешанным ассортиментом и с площадью торгового зала более 1 тысячи квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе администрации главы региона, норма начнет действовать 20 января 2022 года, чтобы жители смогли вакцинироваться и получить цифровой сертификат.

- На сегодняшний день не в зоне охвата нашими ограничениями остались крупные гипермаркеты, которые наряду с продовольственными товарами торгуют и промышленными. Речь не идет о бытовой химии и других товарах первой необходимости, имеются в виду организации, где продается одежда, канцелярия и т.д. Я думаю, будет правильно ввести аналогичные требования, - заявил Николаев на заседании регионального оперштаба.

Кроме того, с 29 декабря 2021 года в республике будет установлен запрет на пребывание детей до 14 лет в торгово-развлекательных центрах и торговых точках площадью свыше одной тысячи квадратных метров без сопровождения одного из родителей или законного представителя.

В документе также уточняется, что парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные и спа-салоны, а также солярии могут работать только при соблюдении социальной дистанции - один человек на четыре квадратных метра.

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