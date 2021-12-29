В многодетной семье Скоморох под Пензой родился 12-й ребенок

20 лет назад супругам Скоморох поставили пугающий диагноз - бесплодие. А сейчас у них родился... 12-й ребенок. Дочку назвали Любовь. Надежда и Вера у них уже есть.

Жизненная философия семьи Скоморох: если бог дал ребенка - даст и на ребенка. Фото: Из личного архива семьи Скоморох

- Теперь, наверное, к доблестным дочерям нужна еще София - премудрость божья, - улыбается глава многочисленного семейства Олег Скоморох.

Всего семь мальчиков и пять девочек. По дате появления детей на свет можно судить о благополучии семьи.

Павел появился 18 лет назад, сейчас он учится в колледже на биохимика, за ним родилась Лиза - ей 16, Васе - 14.

А потом мама заболела, буквально сохла на глазах. Весы показывали 40 килограммов, все валилось из рук.

Ничего не помогало вдохнуть в нее прежнюю силу. Врачи в очередной раз разводили руками. По их словам, виной всему было новообразование.

Тогда Олег стал чаще бывать в храме, молился о здоровье любимой. И внезапно опухоль рассосалась вслед за очередной беременностью.

Семья стала снова прирастать детьми: Марии - десять лет, за ней идут почти погодки Михаил, Николай, Иван, Серафим, Надежда, Алексей, Вера, а теперь и Люба.

Ели, учили уроки, даже спали дети по очереди. Жилье многодетным в регионе не положено, а на материнский капитал дом в чистом поле, где выделяют земельные участки, не построить

На выписку в роддом пришли все, чтобы познакомиться с сестричкой.

- Как думаете, пятерых тяжело воспитывать? Тяжело. А семерых? Очень тяжело. Двенадцать - это титанический труд. Он начинается в шесть утра и заканчивается хорошо, если в полночь. Каждого нужно посмотреть, накормить, обуть, одеть, - говорит отец семейства.

Олег Скоморох прошел несколько "горячих точек", у него за плечами ранения, а на груди боевые награды.

После армии он долгое время был дальнобойщиком. Сейчас работает охранником и помогает на службе в нескольких храмах Пензы.

Супруга одна справляется с детворой. Помогают старшие дети. Хлебопечка, стиральная машинка и пылесос в этой семье не отдыхают. Чтобы усадить всех за стол, нужно сварить ведро щей и испечь три противня пирогов. Благо мама по профессии повар-кондитер.

- Я всегда хотела быть мамой. Для меня это самое главное предназначение. Это моя судьба, - говорит Светлана Скоморох.

Сама она выросла без матери. Знает, что такое детский дом и текущие ручьями по щекам слезы: "Хочу к маме!" Мать лишили родительских прав, на тот момент у нее было пятеро - мал мала меньше. Всех из детского дома забрала к себе бабушка и поставила на ноги, дала профессию. Ей Светлана благодарна за все, особенно за житейскую мудрость. Бабушка говорила: "Если бог дал ребенка, даст и на ребенка".

Сколько раз Светлане доводилось видеть словно прибитых горем женщин, идущих на аборт. Она не могла понять, что ими движет.

Конечно, легко и ей никогда не было. Но стоит посмотреть на сопящий в колыбели очередной розовый носик, как забываются все тяготы жизни.

В этом году многодетная семья перебралась, наконец, в собственный дом. До этого ютились в двухкомнатной квартире. Ели, учили уроки, даже спали по очереди. Жилье многодетным в регионе не положено. А на материнский капитал дом в чистом поле, где выделяют земельные участки, не построить. А банки не выдают ипотечный кредит таким многодетным семьям, даже будь у них поручители.

Семье Скоморох помогли всем миром. На благотворительные пожертвования, собранные с помощью Союза женщин России, удалось купить дом почти за восемь миллионов рублей площадью 300 квадратных метров.

Новоселье стало для них самым счастливым моментом уходящего года.

Правда, когда обжились, поняли, что чем больше комнат, тем больше проблем. На помощь снова пришло региональное отделение Союза женщин России в лице Ольги Чистяковой. Она снова бросила клич и помогла купить пять кроватей с постельными принадлежностями для детей.

Теперь у малышей есть игровая комната и собственная детская площадка во дворе. Старшие помогают в теплице выращивать овощи и зелень к столу.

Пандемия, вакцина, поездки за границу - сколько копий ломается в соцсетях вокруг этих злободневных тем, а в доме Скоморох обсуждают, как украсить настоящую елку. Раньше для нее не было места, а теперь можно устроить настоящий хоровод. И спектакль разыграть.

Не страшно, что массовые мероприятия все еще под запретом. Тут под одной крышей столько талантов, что можно и песню года, и ледовое шоу устроить, а потом еще показательные выступления по рукопашному бою.

Громче всех обсуждается, где залить во дворе горку, чтобы не пострадала теплица и не поскользнуться, выходя из собственной баньки.

В доме, который достался семье от прежних хозяев, есть даже камин. Правда, времени на его растопку практически нет.

- Вот наступит сочельник, и тогда... - мечтает мама.

Но из детской доносятся крики, значит, пора все бросать и бежать на помощь.

Компетентно

Ольга Чистякова, председатель Пензенского регионального отделения Союза женщин России:

- Я узнала о семье Скоморох, когда пришла депутатом в Законодательное Собрание. Они проживали в моем избирательном округе. Ютились в квартире площадью 45 метров. При этом семья набожная, крепкая. Таким хочется помогать. Дети у них очень красивые, воспитанные. У них есть успехи и в спорте, и в учебе. В регионе падает рождаемость, а такие семьи отдуваются за троих. Думаю, что они смогли доказать, что 12 детей можно вырастить и в наше время, было бы желание. Важно, чтобы социальные службы заботились не только о том, чтобы материально обеспечить такие семьи, но и сопровождали их на всех этапах социализации детей.