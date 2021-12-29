В Оренбуржье отменили QR-коды в театрах и на концертах. Кроме того, в регионе сняли санитарные ограничения по наполняемости зрительных залов и кинотеатров.

Соответствующие изменения внес сегодня в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Оренбургской области губернатор региона Денис Паслер.

Новая редакция документа исключает требование о предъявлении QR-кода о вакцинации либо отрицательного результата ПЦР на коронавирус для посещения государственных и муниципальных театров и организаций, занимающихся концертной деятельностью.

Кроме того, сняты ограничения по числу посетителей музеев и библиотек - в том числе, при проведении мастер-классов, круглых столов, семинаров и конференций.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбуржья, вместе с тем жителям региона по-прежнему необходимо соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования и профилактические рекомендации по предупреждению распространения COVID-19.