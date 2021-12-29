В Прикамье осудили банду подпольных оружейников

В Пермском крае суд признал виновными пятерых местных жителей в совершении преступлений, предусмотренных частью 2, статьи № 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".

Как пояснили в УФСБ России по Пермскому краю, сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена и прекращена деятельность подпольной мастерской по переделке и восстановлению огнестрельного оружия. В результате из незаконного оборота изъяты пять пистолетов "ПМ", семь самодельных пистолетов, револьвер системы "Наган", обрез охотничьего ружья, 1137 патронов различного калибра, составные части оружия, пять приспособлений для бесшумной стрельбы, а также пять станков, используемых для изготовления оружия.

Суд приговорил двух организаторов преступной группы к лишению свободы на сроки от четырех до пяти лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Еще три фигуранта уголовного дела приговорены к условным срокам.