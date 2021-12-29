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29.12.2021 10:22
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии водитель грузовика оставил без тепла дома и соцобъекты

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)
Фото: ГУ МЧС по Республике Удмуртия Фото: ГУ МЧС по Республике Удмуртия
Фото: ГУ МЧС по Республике Удмуртия

Крупная коммунальная авария произошла на севере Удмуртии в поселке Балезино. Там без тепла остались четыре многоквартирных дома, десять частных домов, детский сад и школа, сообщили в МЧС по региону.

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Виновником происшествия оказался водитель автомобиля, перевозивший строительную технику - он не рассчитал габариты груза и, проезжая под наземной теплотрассой, повредил трубы.

Ночью 250 жителей были оповещены об отключении, для них сразу развернули пункт временного размещения. Но пока туда никто не обратился, пояснили в пресс-службе главы и правительства республики. Занятия в детском саду отменены. Уроки в школах переведены в дистанционный режим.

К восстановительным работам сразу приступили 41 человек и 17 единиц техники. С утра в усиление отправили специалистов из соседних городов Глазова и Увы. На место выехал и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии. Работы по ликвидации аварии сегодня должны быть завершены, заявили в районной администрации.

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