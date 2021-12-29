В Уфе из-за угрозы теракта эвакуировали более 70 школ

29 декабря в Уфе прошла эвакуация более 70 школ, нескольких высших и средних организаций профобразования. Причиной стали сообщения об угрозе теракта, поступившие утром от неизвестных на электронные адреса местных школ, сообщили "РГ" в пресс-службе администрации города.

- Дети, учителя и персонал учебных заведений были выведены из зданий в близлежащие учреждения. Руководители и педагогический состав школ действовали слаженно и четко. Все было сделано согласно общему алгоритму действий при таких случаях. Родители детей были также предупреждены через родительские чаты, - сказал руководитель пресс-службы администрации Талгат Зайнуллин.

По его словам, кинологи и все соответствующие службы проверили учебные заведения кинологи.

- Конечно, неприятно, что дети были вынуждены выходить на мороз в срочном порядке. Но это необходимые действия при получении таких сообщений. Их нужно воспринимать всерьез. В настоящее время все школы проверены. Угроз для жизни учащихся нет. Первые смены некоторых образовательных организаций отпущены по домам. Во вторую смену школы будут работать в штатном режиме, - уточнили в администрации Уфы.

Между тем в вузы и колледжи сообщения об угрозе теракта поступили ближе к полудню 29 декабря - также на электронные адреса заведений. Там проходят проверочные мероприятия.

Между тем, по данным горадминистрации, это уже третий случай массовой рассылки сообщений в учебные заведения города об угрозе терактов в декабре.