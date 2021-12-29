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29.12.2021 08:30
Рубрика: Происшествия

Двух депутатов в Красноярском крае отдали под суд за ущерб государству

Текст: Дмитрий Машуков

Прокуратура Красноярского края направила в суд уголовное дело депутата Таймырского районного совета и экс-депутата Законодательного собрания региона. Их обвиняют в незаконном предпринимательстве и нарушении правил охраны окружающей среды. Народные избранники причинили государству ущерб на 21 миллион рублей. Об этом рассказали сегодня в надзорном ведомстве.

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По версии правоохранительных органов, в 2016-2018 годах два предприятия Таймырского Долгано-Ненецкого района добыли 140 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси. Она требовалась для работ по договору о строительстве промышленного объекта. Однако полезное ископаемое добывалось без лицензии на право пользования недрами.

Песок и гравий использовались при строительстве нефтяной скважины, которую позже руководители упомянутых предприятий продали заказчику работ. Благодаря сделке предприниматели получили крупный доход - около 300 миллионов рублей. При этом из-за незаконной добычи песчано-гравийной смеси окружающей среде и государству был нанесен существенный ущерб - более 21,5 миллиона рублей, уточнили в главке Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

В ведомстве добавили, что на имущество обвиняемых стоимостью свыше 21 миллиона наложен арест.

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