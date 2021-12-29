Какие спектакли увидят новосибирские зрители в 2022 году

Под занавес 2021 года новосибирские театры представили премьерные спектакли, которые можно будет увидеть в наступающем году.

Несомненно, одним из ярких событий в театральной жизни уходящего года стала постановка главного режиссера драматического театра "Красный факел" Тимофея Кулябина "Дикая утка" по пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена. Показы прошли при участии международного фестиваля-школы современного искусства "Территория". Это спектакль, рожденный на стыке театра и кино. Но каждая часть самостоятельно вряд ли может существовать.

Премьеру показали не на привычной сцене, а в лофте. Здесь режиссер вместе с художником Олегом Головко выстроили квартиру главных героев пьесы. По сценарию герои живут обычной жизнью, пока друг детства Томас Верле (актер Павел Поляков) - не оказывается на пороге их квартиры. Глава семьи Мартин Берг (Денис Казанцев) снимает на видео происходящее с его семьей, то, как растет, развивается, учится говорить его дочь Хильда (потрясающая работа актрис Анастасии Плешкань и Луизы Русановой). Это его способ общения с дочерью, форма принятия особенного ребенка.

- Главный герой семнадцать лет воспитывает дочь, не подозревая, что она ему чужая. А, узнав, собирается уйти из семьи. Во времена Ибсена это было трагедией. В современном мире нет ничего особенного в том, что люди воспитывают и любят неродных детей. Уход от особенного ребенка усугубляет ситуацию, это вдвойне трагично, - пояснил режиссерский замысел Тимофей Кулябин. - Адаптация пьесы, конечно, была. За сто лет поменялись не только нормы языка, изменились взаимоотношения между людьми.

Дополненную реальность зритель видит на экране. Съемки были сделаны во время репетиций специалистами студии "Гамма" во главе с режиссером и продюсером Анастасией Журавлевой. Таким образом, считает Тимофей Кулябин, зритель полностью погружается в жизнь героев: то, что невозможно воспроизвести на сцене, будет показано в фильме.

К классике обратился и Новосибирский музыкальный театр. Первой премьерой 63-го театрального сезона стал мюзикл Лоры Квинт с авторским названием "Я - Эдмон Дантес. Монте-Кристо", созданный по мотивам знаменитого приключенческого романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо".

С композитором, заслуженным деятелем искусств России Лорой Квинт, Новосибирский музыкальный театр сотрудничает впервые. Ее композиции с успехом исполняют многие звезды отечественной эстрады. Автор стихов и либретто - заслуженный артист России, драматург и поэт Николай Денисов.

- Для режиссера спектакля Василия Заржецкого это третья постановка на сцене нашего театра. Зрители уже знакомы со спектаклями "Кошка, которая гуляла сама по себе" и "Бесприданница". Художник-постановщик Елена Вершинина, получившая недавно премии "Музыкальное сердце театра" и "Парадиз" за сценографию спектакля "Фома", создала для нового мюзикла масштабные декорации и яркие фантазийные костюмы, - рассказала руководитель литературного отдела музыкального театра Любовь Кириченко.

В основе мюзикла - захватывающая интрига, яркий герой в центре сюжета, большое количество динамичных ансамблевых и массовых сцен.

Драматический театр "Старый дом" представил зрителям премьеру спектакля "Наизнанку". Эта первая постановка пьесы, написанной драматургом Кариной Бесолти (Владикавказ) в 2020 году на фабрике нарративного театра "Дисциплина", которая является проектом "Старого дома". Режиссером первой публичной читки текста, решенной в сдержанных канонах документального детектива, выступила выпускница Новосибирского государственного театрального института Джемма Аветисян. В этом году она продолжит работу и представит полномасштабное воплощение пьесы на сцене театра.

Действие драмы "Наизнанку" происходит в небольшом городке на Северном Кавказе: девушка возвращается на родину, чтобы в одиночку расследовать самоубийство сестры - казалось бы, благополучной, счастливой, замужней.

- Мне было бы очень интересно пойти в ту область, куда я еще как драматург не ходила, - поясняет выбор темы драматург Карина Бесолти.

- Ключевой для сюжета становится тема домашнего насилия, которая включает в себя вопросы: какое положение в современном обществе в двадцать первом веке занимает женщина? Актуальный на сегодняшний день вопрос, который изучает феминистское сообщество, - поделилась режиссер спектакля Джемма Аветисян. - Пьеса Карины Бесолти никого не оставит равнодушным. Лично меня трогает каждый герой и каждый монолог.