Какие спектакли увидят новосибирские зрители в 2022 году

Новости

В Японии установлен мировой рекорд по здоровому долгожительству 06:50
В Якутске школьников перевели на удаленку из-за морозов 06:35
В Приморье из-за пьяного водителя в ДТП пострадали пять человек 06:13
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом 06:05
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V" 05:28
Боевые корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход 05:24
Житель ЧАО обманом получил от администрации района 950 тысяч рублей 04:59
CNN: В США скорость распространения COVID-19 достигла рекордных показателей 04:58
Самолет Москва-Якутск сел в Тюмени из-за недомогания пассажира 04:25
ВОЗ сообщила о росте числа заражений коронавирусом в мире 04:23
Роспотребнадзор: "Омикрон" может активнее и быстрее поражать легкие 03:55
"Аэрофлот" возобновил продажу льготных билетов для жителей ДФО 03:52
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов 03:20
СМИ: В Госдуме создается группа по защите христианских ценностей 02:46
РПЦ приветствует добровольный переход на цифровые паспорта 02:37
Эрмитаж: Реставрация раки Александра Невского займет два года 02:20
AP: США оставят ударную авианосную группу в Средиземном море 02:12
На Украине два человека погибли при взрыве в больнице 01:49
Зеленский ввел санкции против трех украинских медиакомпаний 01:27
В Минздраве уточнили сроки планирования беременности после вакцинации 00:34
Обнаружена предновогодняя мошенническая схема с фейковым розыгрышем 00:01
Диетологи назвали лучший антиоксидантный напиток 28.12.2021
В мире за последние сутки отменено рекордное количество авиарейсов 28.12.2021
Устроившего дебош в московском ТЦ "Метрополис" арестовали на 2 месяца 28.12.2021
Во Франции медсестры в реанимации будут получать премию в сто евро 28.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
29.12.2021 05:53
Рубрика: Культура

Какие спектакли увидят новосибирские зрители в 2022 году

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 297(8648)
Под занавес 2021 года новосибирские театры представили премьерные спектакли, которые можно будет увидеть в наступающем году.
В Париже появляется таинственный граф Монте-Кристо - безжалостный кукловод, играющий людьми, как марионетками. Фото: Дарья Жбанова/ Новосибирский музыкальный театр В Париже появляется таинственный граф Монте-Кристо - безжалостный кукловод, играющий людьми, как марионетками. Фото: Дарья Жбанова/ Новосибирский музыкальный театр
В Париже появляется таинственный граф Монте-Кристо - безжалостный кукловод, играющий людьми, как марионетками. Фото: Дарья Жбанова/ Новосибирский музыкальный театр

Несомненно, одним из ярких событий в театральной жизни уходящего года стала постановка главного режиссера драматического театра "Красный факел" Тимофея Кулябина "Дикая утка" по пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена. Показы прошли при участии международного фестиваля-школы современного искусства "Территория". Это спектакль, рожденный на стыке театра и кино. Но каждая часть самостоятельно вряд ли может существовать.

Фото: Лена Морозова/пресс-служба театра Российской Армии
В театре Российской Армии - семейный мюзикл "Летучий корабль"

Премьеру показали не на привычной сцене, а в лофте. Здесь режиссер вместе с художником Олегом Головко выстроили квартиру главных героев пьесы. По сценарию герои живут обычной жизнью, пока друг детства Томас Верле (актер Павел Поляков) - не оказывается на пороге их квартиры. Глава семьи Мартин Берг (Денис Казанцев) снимает на видео происходящее с его семьей, то, как растет, развивается, учится говорить его дочь Хильда (потрясающая работа актрис Анастасии Плешкань и Луизы Русановой). Это его способ общения с дочерью, форма принятия особенного ребенка.

- Главный герой семнадцать лет воспитывает дочь, не подозревая, что она ему чужая. А, узнав, собирается уйти из семьи. Во времена Ибсена это было трагедией. В современном мире нет ничего особенного в том, что люди воспитывают и любят неродных детей. Уход от особенного ребенка усугубляет ситуацию, это вдвойне трагично, - пояснил режиссерский замысел Тимофей Кулябин. - Адаптация пьесы, конечно, была. За сто лет поменялись не только нормы языка, изменились взаимоотношения между людьми.

Дополненную реальность зритель видит на экране. Съемки были сделаны во время репетиций специалистами студии "Гамма" во главе с режиссером и продюсером Анастасией Журавлевой. Таким образом, считает Тимофей Кулябин, зритель полностью погружается в жизнь героев: то, что невозможно воспроизвести на сцене, будет показано в фильме.

К классике обратился и Новосибирский музыкальный театр. Первой премьерой 63-го театрального сезона стал мюзикл Лоры Квинт с авторским названием "Я - Эдмон Дантес. Монте-Кристо", созданный по мотивам знаменитого приключенческого романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо".

С композитором, заслуженным деятелем искусств России Лорой Квинт, Новосибирский музыкальный театр сотрудничает впервые. Ее композиции с успехом исполняют многие звезды отечественной эстрады. Автор стихов и либретто - заслуженный артист России, драматург и поэт Николай Денисов.

- Для режиссера спектакля Василия Заржецкого это третья постановка на сцене нашего театра. Зрители уже знакомы со спектаклями "Кошка, которая гуляла сама по себе" и "Бесприданница". Художник-постановщик Елена Вершинина, получившая недавно премии "Музыкальное сердце театра" и "Парадиз" за сценографию спектакля "Фома", создала для нового мюзикла масштабные декорации и яркие фантазийные костюмы, - рассказала руководитель литературного отдела музыкального театра Любовь Кириченко.

В основе мюзикла - захватывающая интрига, яркий герой в центре сюжета, большое количество динамичных ансамблевых и массовых сцен.

Драматический театр "Старый дом" представил зрителям премьеру спектакля "Наизнанку". Эта первая постановка пьесы, написанной драматургом Кариной Бесолти (Владикавказ) в 2020 году на фабрике нарративного театра "Дисциплина", которая является проектом "Старого дома". Режиссером первой публичной читки текста, решенной в сдержанных канонах документального детектива, выступила выпускница Новосибирского государственного театрального института Джемма Аветисян. В этом году она продолжит работу и представит полномасштабное воплощение пьесы на сцене театра.

Фото: РИА Новости
Танцовщику Большого театра в первый день Нового года исполнится 80 лет

Действие драмы "Наизнанку" происходит в небольшом городке на Северном Кавказе: девушка возвращается на родину, чтобы в одиночку расследовать самоубийство сестры - казалось бы, благополучной, счастливой, замужней.

- Мне было бы очень интересно пойти в ту область, куда я еще как драматург не ходила, - поясняет выбор темы драматург Карина Бесолти.

- Ключевой для сюжета становится тема домашнего насилия, которая включает в себя вопросы: какое положение в современном обществе в двадцать первом веке занимает женщина? Актуальный на сегодняшний день вопрос, который изучает феминистское сообщество, - поделилась режиссер спектакля Джемма Аветисян. - Пьеса Карины Бесолти никого не оставит равнодушным. Лично меня трогает каждый герой и каждый монолог.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею
Что интересного было в русской литературе в 2021 году
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы года